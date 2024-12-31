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國民品牌平價內衣限時優惠 控溫款和四季款優惠趁現在
EASY SHOP台灣國民內衣店針對冬季穿搭推出保暖與舒適的內搭穿著，並自即日起至2025年1月2日前針對特定系列提供歲末折扣優惠。其中包括講究舒適感的長賣款首選「Banana Pie」365天無痕舒適內衣，採用無痕無鋼圈零束縛設計、側邊加高包覆輕鬆有型、雙層加寬下擺怎麼動都不位移，自上市以來好評口碑不斷、超越舒服的裸感不勒不壓，讓身體達到最舒適的觸感，一年四季365天都能穿，此期間可享3件$1,600元限時優惠。
而針對秋冬禦寒推出的α溫控機能衣，則是在此期間提供任選2件6折的限定優惠。以業界獨創的Alpha波複方機能纖維設計製成α溫控機能衣，是最新科技打造的經典必備內搭基本款。α波纖維不僅可舒緩壓力、平衡心緒安心助眠，更可調節忽冷忽熱的溫度，在皮膚布料間形成溫感調解層，鎖住體溫保暖身體，能因應戶外旅遊、出入室內不停轉換的溫度變化；莫代爾纖維輕量柔軟的親膚手感即使外罩毛衣大衣也不會感到厚重。
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