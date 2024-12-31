快訊

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

國民品牌平價內衣限時優惠 控溫款和四季款優惠趁現在

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣甜心粉，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣甜心粉，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供

EASY SHOP台灣國民內衣店針對冬季穿搭推出保暖與舒適的內搭穿著，並自即日起至2025年1月2日前針對特定系列提供歲末折扣優惠。其中包括講究舒適感的長賣款首選「Banana Pie」365天無痕舒適內衣，採用無痕無鋼圈零束縛設計、側邊加高包覆輕鬆有型、雙層加寬下擺怎麼動都不位移，自上市以來好評口碑不斷、超越舒服的裸感不勒不壓，讓身體達到最舒適的觸感，一年四季365天都能穿，此期間可享3件$1,600元限時優惠。

而針對秋冬禦寒推出的α溫控機能衣，則是在此期間提供任選2件6折的限定優惠。以業界獨創的Alpha波複方機能纖維設計製成α溫控機能衣，是最新科技打造的經典必備內搭基本款。α波纖維不僅可舒緩壓力、平衡心緒安心助眠，更可調節忽冷忽熱的溫度，在皮膚布料間形成溫感調解層，鎖住體溫保暖身體，能因應戶外旅遊、出入室內不停轉換的溫度變化；莫代爾纖維輕量柔軟的親膚手感即使外罩毛衣大衣也不會感到厚重。

Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣冰莓粉，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供
Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣冰莓粉，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供
iONNO α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣，星辰黑、風鈴藍，定價1,680元，活動期間任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
iONNO α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣，星辰黑、風鈴藍，定價1,680元，活動期間任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣風鈴藍，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣風鈴藍，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣杏仁白，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供
Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣杏仁白，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣星辰黑，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Audrey α保暖機能衣，溫感平衡波纖維暖心愉悅好眠長袖上衣星辰黑，定價1,580元，任選2件6折。圖／EASY SHOP提供
Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣燕麥奶，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供
Banana Pie IN ZERO365天輕柔裸感內衣燕麥奶，定價790，任選3件1,600元。圖／EASY SHOP提供

保暖 穿搭

延伸閱讀

預防高血脂你吃對了嗎？哈佛醫盤點11種降低膽固醇絕佳食物

隱乳女神全脫了！宋智孝「膚色內衣第一眼以為沒穿」渾圓美胸終於不藏了 大曬名品身材辣暈

全脫光只穿蕾絲內衣！NANA「撩人辣照大放送」狂曬頂級身材 性感美圖遠中近不私藏一次看

別再靠喝咖啡解便秘了！哈佛醫學院曝9種纖維超級食物幫助排便

相關新聞

鉉辰、趙露思都不離身的必備好物！誰戴都好看的墨鏡

Versace以已故說唱歌手聲名狼藉先生（Notorious B.I.G.）為名，以他熱愛的時尚和音樂為靈感，推出Big...

國民品牌平價內衣限時優惠 控溫款和四季款優惠趁現在

EASY SHOP台灣國民內衣店針對冬季穿搭推出保暖與舒適的內搭穿著，並自即日起至2025年1月2日前針對特定系列提供歲...

台灣虎航第2波夏季航班開賣！單程未稅1599元起 上午10時開搶

台灣虎航第二波夏季航班開賣，台灣虎航表示，預約2025櫻花季，或萬國博覽會，就趁現在，開賣航線包括台北-羽田／花卷、高雄...

愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣！扣點0元刮 iPhone 16全系列

春節將至，年味漸濃！愛買量販迎接2025年農曆新年，推出多項優惠活動，從全館滿額送好康到蛇年刮刮卡，再到肉品托盤環保回收...

滿300折40、鮪魚中腹40元！「壽司郎」首度插旗蘆洲

久等了！來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，將於1月20日開幕、1月6日試營運，乃是蘆洲第一家、全台第49間分店。為慶祝新...

LOEWE正港雲朵包迎農曆新年！還有超美雲朵和小蛇裝飾

LOEWE為慶祝蛇年來臨，特別推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售，同時並呈獻《Spring Awake...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。