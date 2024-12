國民品牌平價內衣限時優惠 控溫款和四季款優惠趁現在

EASY SHOP台灣國民內衣店針對冬季穿搭推出保暖與舒適的內搭穿著,並自即日起至2025年1月2日前針對特定系列提供歲末折扣優惠。其中包括講究舒適感的長賣款首選「Banana Pie」365天無痕舒適內衣,採用無痕無鋼圈零束縛設計、側邊加高包覆輕鬆有型、雙層加寬下擺怎麼動都不位移,自上市以來好評口碑不斷、超越舒服的裸感不勒不壓,讓身體達到最舒適的觸感,一年四季365天都能穿,此期間可享3件$1,600元限時優惠。

而針對秋冬禦寒推出的α溫控機能衣,則是在此期間提供任選2件6折的限定優惠。以業界獨創的Alpha波複方機能纖維設計製成α溫控機能衣,是最新科技打造的經典必備內搭基本款。α波纖維不僅可舒緩壓力、平衡心緒安心助眠,更可調節忽冷忽熱的溫度,在皮膚布料間形成溫感調解層,鎖住體溫保暖身體,能因應戶外旅遊、出入室內不停轉換的溫度變化;莫代爾纖維輕量柔軟的親膚手感即使外罩毛衣大衣也不會感到厚重。