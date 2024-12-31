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愛買「蛇年刮刮卡」開賣！再推伴手禮、百款民生夯品

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
迎戰量販農曆春節檔期，愛買量販2025年推出春節史上最多日的全館滿額優惠活動，讓民眾省荷包辦年貨、賺現金回饋。愛買/提供
迎戰量販農曆春節檔期，愛買量販2025年推出春節史上最多日的全館滿額優惠活動，讓民眾省荷包辦年貨、賺現金回饋。愛買/提供

迎戰量販農曆春節檔期，愛買量販2025年推出春節史上最多日的全館滿額優惠活動，讓民眾省荷包辦年貨、賺現金回饋。1月1日(三)、1月4日六)、1月5(日)、1月11日(六)、1月12日(日)及1月18日(六)~1月27日(一)愛買APP會員獨享全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元，全館滿額優惠活動一共15天。

蛇年刮刮卡 狂送28台iPhone 16

新年有機會用0元帶走最新款iPhone，愛買量販2025年發行新春「蛇年刮刮卡」，即日起~2025年2月2日(日)開賣，每張只要100元，限量9萬張，張張都有獎，今年準備28台iPhone 16全系列讓民眾驚喜開刮，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋以及沙宣負離子護髮吹風機等大獎，愛買APP會員獨享扣HAPPY GO點數250點換刮刮卡乙張，點數越多換越多張。使用HAPPYGO PAY購買蛇年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。

春節採買肉品 肉品托盤容器回收享優惠

迎接農曆春節，肉品採購正熱潮，愛買量販不止提供肉品優惠，還為地球盡一份心。愛買量販生鮮肉品的托盤容器採用100%食品級再生塑膠製成，且在全台門市安裝托盤智能回收機，讓回收更便捷。2025年1月1日起至2025年2月6日，只要把2個肉品指定透明托盤透過機台回收，即可兌換「肉品10元現金抵用券」，全台限量2,000張，送完為止，趁著春節採買之際，一起行動支持環保

辦年貨輕鬆省荷包！愛買量販買一送一好康登場

農曆新年將至，準備年貨如何省荷包？愛買量販即日起~2025年2月4日貼心推出超過100款民生夯品買一送一，此次優惠活動品項涵蓋年節必備商品，包含寓意招財進寶的冷凍水餃、過年期間少不了的零食飲料、春節開煮不可或缺的包裝米和食用油，還有實用的前開式整理箱、LED燈泡，以及日常清潔必需品如洗碗精與洗衣精等，通通不限量買一送一，讓採購年貨更輕鬆，荷包省錢有感。走春不能少的伴手禮禮盒，愛買量販即日起~2025年2月4日準備超豐富的進口禮盒、可愛卡通聯名糖餅禮盒、進口酒禮盒、健康元氣補品禮盒、茶葉禮盒等，最低139元起，部分商品限量開賣，售完為止。

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