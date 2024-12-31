快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣！扣點0元刮 iPhone 16全系列

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣！扣點0元刮iPhone 16全系列。愛買/提供
愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣！扣點0元刮iPhone 16全系列。愛買/提供

春節將至，年味漸濃！愛買量販迎接2025年農曆新年，推出多項優惠活動，從全館滿額送好康到蛇年刮刮卡，再到肉品托盤環保回收換肉品現金抵用券，全面滿足年節採購需求，讓消費者在熱鬧的春節準備中既能省荷包，又能添驚喜，還能一起為環境盡一份心。

迎戰量販農曆春節檔期，愛買量販2025年推出春節史上最多日的全館滿額優惠活動，讓民眾省荷包辦年貨、賺現金回饋。1月1日(三)、1月4日(六)、1月5日(日)、1月11日(六)、1月12日(日)及1月18日(六)~1月27日(一)愛買APP會員獨享全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元，全館滿額優惠活動一共15天。

新年有機會用0元帶走最新款iPhone，愛買量販2025年發行新春「蛇年刮刮卡」，即日起至2025年2月2日開賣，每張只要100元，限量9萬張，張張都有獎，今年準備28台iPhone 16全系列讓民眾驚喜開刮，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋以及沙宣負離子護髮吹風機等大獎，愛買APP會員獨享扣HAPPY GO點數250點換刮刮卡乙張，點數越多換越多張。使用HAPPYGO PAY購買蛇年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。

迎接農曆春節，肉品採購正熱潮，愛買量販不止提供肉品優惠，還為地球盡一份心。愛買量販生鮮肉品的托盤容器採用100%食品級再生塑膠製成，且在全台門市安裝托盤智能回收機，讓回收更便捷。2025年1月1日起至2025年2月6日，只要把2個肉品指定透明托盤透過機台回收，即可兌換「肉品10元現金抵用券」，全台限量2,000張，送完為止，趁著春節採買之際，一起行動支持環保

針對年貨，愛買量販即日起~2025年2月4日貼心推出超過100款民生夯品買1送1，此次優惠活動品項涵蓋年節必備商品，包含寓意招財進寶的冷凍水餃、過年期間少不了的零食飲料、春節開煮不可或缺的包裝米和食用油，還有實用的前開式整理箱、LED燈泡，以及日常清潔必需品如洗碗精與洗衣精等，通通不限量買1送1，讓採購年貨更輕鬆，荷包省錢有感。

走春不能少的伴手禮禮盒，愛買量販即日起~2025年2月4日準備超豐富的進口禮盒、可愛卡通聯名糖餅禮盒、進口酒禮盒、健康元氣補品禮盒、茶葉禮盒等，最低139元起，部分商品限量開賣，售完為止。

APP 刮刮樂 愛買 春節

延伸閱讀

蘋果明年推19新品 照亮台鏈…台積、鴻海兩大贏家

「瘦肉精零檢出」遭駁回 中市府：深感遺憾

學校午餐「肉品原料國產」台中市府逆轉勝 最高行審判長是王碧芳

賴上台衝擊海基會台商春節聯誼 初六改美福大飯店舉辦

相關新聞

台灣虎航第2波夏季航班開賣！單程未稅1599元起 上午10時開搶

台灣虎航第二波夏季航班開賣，台灣虎航表示，預約2025櫻花季，或萬國博覽會，就趁現在，開賣航線包括台北-羽田／花卷、高雄...

愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣！扣點0元刮 iPhone 16全系列

春節將至，年味漸濃！愛買量販迎接2025年農曆新年，推出多項優惠活動，從全館滿額送好康到蛇年刮刮卡，再到肉品托盤環保回收...

滿300折40、鮪魚中腹40元！「壽司郎」首度插旗蘆洲

久等了！來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，將於1月20日開幕、1月6日試營運，乃是蘆洲第一家、全台第49間分店。為慶祝新...

LOEWE正港雲朵包迎農曆新年！還有超美雲朵和小蛇裝飾

LOEWE為慶祝蛇年來臨，特別推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售，同時並呈獻《Spring Awake...

橘子集團 Vyin AI、hidol「AI潮流探索站」揭示AI科技人性化未來

想過個有溫度的歲末，就到信義區體驗全台首創最有人性的 AI 互動！橘子集團旗下 Vyin AI、粉絲社群平台 hidol 於信義區香堤廣場快閃打造「AI 潮流探索站」，包括隨心情客製化點歌的「 AI DJ Heart 樹洞先生」、與多名插畫家合作的「AI風格拍貼機」， 以及攜手幽靈水晶CRYXTAL、FEniX 等偶像團體與粉絲零距離陪伴的「 hidol AI Voice 聲動熱線」，展現 AI 在娛樂、偶像以及圖像應用上的嶄新突破。

7-ELEVEN迎新年旅遊潮 ibon取票享咖啡、雪淋霜買1送1

迎接跨年假期與新年長假，7-ELEVEN打造最便利的線上線下生活服務平台，串聯全台逾7,000家實體門市，打造綿密的補給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。