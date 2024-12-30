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滿300折40、鮪魚中腹40元！「壽司郎」首度插旗蘆洲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎「蘆洲徐匯廣場店」即將開幕，推出一系列優惠方案。圖／擷取自壽司郎臉書
壽司郎「蘆洲徐匯廣場店」即將開幕，推出一系列優惠方案。圖／擷取自壽司郎臉書

久等了！來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，將於1月20日開幕、1月6日試營運，乃是蘆洲第一家、全台第49間分店。為慶祝新店開幕，將限時推出「鮪魚泥中腹海苔包40元」、「鮭魚腹30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」等不同優惠，還有「滿300折40」等慶祝方案。

近期繼開設南港citylink店後，位於徐匯廣場內的壽司郎「蘆洲徐匯廣場店」將於1月20日正式開幕，也是壽司郎首度插旗蘆洲。為慶祝新店開幕，1月6日開幕試營運當天，「鮪魚泥中腹海苔包」限時限量優惠價40元；1月13日至1月19日期間，「鮭魚腹」優惠價30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」優惠價30元。

除了產品優惠之外，1月6日起，凡結帳出示臉書按讚畫面，且單筆消費滿300元以上，即贈送「限定資料夾」1個；1月6日至1月12日，單筆消費滿300元以上，出示臉書按讚畫面，一個帳號按讚可折40元，並再贈送「40元折價券」1張；滿600元出示兩個帳號按讚，則可折抵80元，並再贈送「40元折價券」2張，消費滿額即可使用。

壽司郎 霜淇淋 鮭魚

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