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LOEWE正港雲朵包迎農曆新年！還有超美雲朵和小蛇裝飾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ballet Runner墨水藍休閒鞋。圖／LOEWE提供
Ballet Runner墨水藍休閒鞋。圖／LOEWE提供

LOEWE為慶祝蛇年來臨，特別推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售，同時並呈獻《Spring Awakening: Dance of the Snake》短片，以景泰藍、傳統風箏、皮影戲、和舞蹈等不同面向的工藝和藝術，寓意靈蛇獻瑞國泰民安。

LOEWE每年都會選用傳統工藝打造農曆新特別系列，過去兩年先後推出單色釉瓷器及玉石系列，今年新作以古代宮廷御用珍品的景泰藍掐絲琺瑯工藝為主題，在金屬胎上將銅絲掐成各種圖案，再填上色釉後燒製呈鮮豔迷人的圖案。今年農曆系列特地與大陸第三代琺瑯工藝傳人熊松濤合作，創製兩款景泰藍臻品：分別為Nest包款配金鏈蛇頭蓮花景泰藍吊墜，以及蛇、猴及祥雲金鏈景泰藍吊墜。

景泰藍的迷人圖案也啟發了一系列服裝、鞋款、配飾及一系列特別版包款的靈感。新款手提包形如祥雲及盤繞的蛇，經典Puzzle 及Pebble Bucket 則點綴立體祥雲圖案及繫上像珠寶的蛇鏈。

LOEWE並為農曆新年拍攝了一步融合現代舞、傳統風箏及皮影戲等工藝的《Spring Awakening: Dance of the Snake》短片，故事講述一孤獨的蛇被森林的動物帶走一起迎接春天到來。短片中的木偶皮影戲由藝術家申昕彤製作、蛇形道具則是由濰坊風箏工藝傳人張效東製作。

雲朵造型天空藍鍊帶包。圖／LOEWE提供
雲朵造型天空藍鍊帶包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜蛇款。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜蛇款。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
雲朵造型天空藍鍊帶包。圖／LOEWE提供
雲朵造型天空藍鍊帶包。圖／LOEWE提供
蛇圖案T恤。圖／LOEWE提供
蛇圖案T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜猴子款。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜猴子款。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜祥雲款。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025農曆新特別系列古老景泰藍掐絲琺瑯工藝吊墜祥雲款。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
LOEWE推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售。圖／LOEWE提供
Pebble墨水藍小牛皮肩背手桶包。圖／LOEWE提供
Pebble墨水藍小牛皮肩背手桶包。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse天空藍小羊皮肩背提包。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse天空藍小羊皮肩背提包。圖／LOEWE提供
Puzzle墨水藍小牛皮肩背手拿包與蛇造型繩結掛飾。圖／LOEWE提供
Puzzle墨水藍小牛皮肩背手拿包與蛇造型繩結掛飾。圖／LOEWE提供
祥雲圖騰夾克。圖／LOEWE提供
祥雲圖騰夾克。圖／LOEWE提供

蛇年 風箏

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