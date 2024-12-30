LOEWE正港雲朵包迎農曆新年！還有超美雲朵和小蛇裝飾

LOEWE為慶祝蛇年來臨，特別推出特別版農曆新年系列，自12月28日起於專門店販售，同時並呈獻《Spring Awakening: Dance of the Snake》短片，以景泰藍、傳統風箏、皮影戲、和舞蹈等不同面向的工藝和藝術，寓意靈蛇獻瑞國泰民安。

LOEWE每年都會選用傳統工藝打造農曆新特別系列，過去兩年先後推出單色釉瓷器及玉石系列，今年新作以古代宮廷御用珍品的景泰藍掐絲琺瑯工藝為主題，在金屬胎上將銅絲掐成各種圖案，再填上色釉後燒製呈鮮豔迷人的圖案。今年農曆系列特地與大陸第三代琺瑯工藝傳人熊松濤合作，創製兩款景泰藍臻品：分別為Nest包款配金鏈蛇頭蓮花景泰藍吊墜，以及蛇、猴及祥雲金鏈景泰藍吊墜。

景泰藍的迷人圖案也啟發了一系列服裝、鞋款、配飾及一系列特別版包款的靈感。新款手提包形如祥雲及盤繞的蛇，經典Puzzle 及Pebble Bucket 則點綴立體祥雲圖案及繫上像珠寶的蛇鏈。