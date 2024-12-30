7-ELEVEN迎新年旅遊潮 ibon取票享咖啡、雪淋霜買1送1
迎接跨年假期與新年長假，7-ELEVEN打造最便利的線上線下生活服務平台，串聯全台逾7,000家實體門市，打造綿密的補給據點，讓民眾可以外出旅遊即時採買補給備品。同時，年節期間也是透過ibon購買交通票、旅遊住宿票券的旺季，7-ELEVEN特別推出取票贈送買1送1優惠券的好康，讓大家吃吃喝喝歡樂過節。
2025年元旦起旅宿業不主動提供一次性備品，7-ELEVEN為滿足消費者外出旅遊臨時性購買需求，特別推出多款旅宿洗沐備品，推薦「多芬旅行組」1月8日起至2月4日止任選2件8.8折；即日起至2月4日止「BIORY女用/男用日拋免洗內褲」、「棉花共和國免洗襪」也有任選第2件6折優惠，同步販售攜帶型的「刷樂植漱攜帶包10入組-山雨」，隨時保持口氣清新。
另外，7-ELEVEN透過全台門市ibon便利生活站打造綿密便利的24小時購票、取票入口並支援多元語言，滿足春節返鄉出遊的台鐵與高鐵交通票、台灣好行套票、全台各地知名景點、住宿、展覽等票券購買及取票服務，於ibon機台取票每筆再贈送1筆商品優惠券，自2025年1月1日至3月31日止享有CITY CAFE厚乳拿鐵/大杯卡布奇諾同品項、雪淋霜49元品項、思樂冰特大杯指定品項買1送1等優惠，憑票號租借ibon行動電源可再享第1小時免費。
還有超商獨家販售、被網友譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節：空山祭」，即日起至2025年2月16日在臺南龍崎區虎形山公園登場。7-ELEVEN獨家推出各式票券優惠及套票組合，於活動場地旁的7-ELEVEN「龍崎門市」使用ibon機台現場購票，現場憑票即可限量免費贈送1支現做冰品雪淋霜（限量2,000支）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言