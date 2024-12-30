7-ELEVEN迎新年旅遊潮 ibon取票享咖啡、雪淋霜買1送1

迎接跨年假期與新年長假，7-ELEVEN打造最便利的線上線下生活服務平台，串聯全台逾7,000家實體門市，打造綿密的補給據點，讓民眾可以外出旅遊即時採買補給備品。同時，年節期間也是透過ibon購買交通票、旅遊住宿票券的旺季，7-ELEVEN特別推出取票贈送買1送1優惠券的好康，讓大家吃吃喝喝歡樂過節。

2025年元旦起旅宿業不主動提供一次性備品，7-ELEVEN為滿足消費者外出旅遊臨時性購買需求，特別推出多款旅宿洗沐備品，推薦「多芬旅行組」1月8日起至2月4日止任選2件8.8折；即日起至2月4日止「BIORY女用/男用日拋免洗內褲」、「棉花共和國免洗襪」也有任選第2件6折優惠，同步販售攜帶型的「刷樂植漱攜帶包10入組-山雨」，隨時保持口氣清新。

另外，7-ELEVEN透過全台門市ibon便利生活站打造綿密便利的24小時購票、取票入口並支援多元語言，滿足春節返鄉出遊的台鐵與高鐵交通票、台灣好行套票、全台各地知名景點、住宿、展覽等票券購買及取票服務，於ibon機台取票每筆再贈送1筆商品優惠券，自2025年1月1日至3月31日止享有CITY CAFE厚乳拿鐵/大杯卡布奇諾同品項、雪淋霜49元品項、思樂冰特大杯指定品項買1送1等優惠，憑票號租借ibon行動電源可再享第1小時免費。