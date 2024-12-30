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超過六千顆Swarovski水晶！Stuart Weitzman派對高跟鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供
Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供

以精湛西班牙工藝打造的奢華鞋履品牌 Stuart Weitzman攜手奧地利水晶品牌施華洛世奇Swarovski Creators Lab，推出限定派對高跟鞋，華麗奪目的設計，完美融合雙方品牌基因，於Stuart Weitzman及Swarovski線上線下指定門市販售。

鞋履以Stuart Weitzman全新升級的經典款STUART POWER為藍本，延續7.5厘米的尖頭高跟鞋設計，並精巧鑲嵌了超過6,000顆大小不一的同色系Swarovski水晶，營造出璀璨奪目的光影效果，能隨著穿著者的步伐熠熠生輝，非凡氣場是派對上眾人的焦點。

從節日的歡愉氛圍中汲取靈感，這款STUART POWER SHINE 系列高跟鞋特別選用了充滿活力的明媚色彩，包括霞光黃、霞光粉、極光綠和流光藍等迷人的色彩，還為Swarovski特別推出飾滿透明Swarovski水晶的銀色款式，流光溢彩府彷彿將寶石穿著在腳上。

Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供
Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供
Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供
Stuart Weitman聯名Swarovski推出限定派對高跟鞋。圖／施華洛世奇提供

品牌 水晶 高跟鞋

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