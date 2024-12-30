新衣迎新春 胡歌將簡約紅毛衣穿出優雅貴氣

Giorgio Armani推出2025新年系列，並發布由品牌全球代言人胡歌演繹的全新形象，系列設計以優雅風格為基調，融入蛇年象徵的靈感元素，以繾綣修長的蛇身線條還紹品牌標誌，以自然簡約的形制彰顯內斂從容的靈蛇氣韻，妝點在冬季必備的簡約圓領針織衫、連帽衫、圓領T恤、和外套上，精巧設計搭配細節點綴，傳遞團圓祥和的美好寓意，為走春拜訪親友妝點低調優雅的節日氣息。

而Versace則針對農曆新年精選一系列華麗的單品，以義大利時尚魅力捎來新年祝福。全新Kleio絎縫設計包款，在保留經典流暢線條元素的同時，迷你尺寸更增添活力氣息，為新春造型注入輕盈與俏皮的風格。Versace Tag新月包由超柔軟納帕皮革精製而成，披上柔和粉色搭配金色Medusa鑰匙釦，是近期最熱門的包款形式，街頭風格的Versace Medusa Biggie郵差包，採用小牛皮製成，點綴Medusa Biggie細節，則是充滿個性的全新選擇。包包均可搭配融合圓形與立方體元素的La Medusa串飾，點綴俏皮的心形圖案，以及羊毛皮與納帕皮製作的Versace Medusa Fluffy鑰匙圈吊飾，為新春的氣氛增添時髦小巧思。 Versace Kleio 絎縫斜背包黑色款，76,500元。圖／Versace提供 Versace Medusa Fluffy鑰匙圈吊飾粉色款，12,000元。圖／Versace提供 Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，約41,000元。圖／Versace提供 Giorgio Armani新年系列海軍藍色連帽T-SHIRT，52,800元。圖／Giorgio Armani提供 Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供 Giorgio Armani新年系列紅色T-SHIRT，34,800元。圖／Giorgio Armani提供 Versace Kleio絎縫斜背包粉色款，76,500元。圖／Versace提供 Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供 Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，各約41,000元。圖／Versace提供 Versace La Medusa串飾紫色款，65,00元。圖／Versace提供 Versace Medusa Fluffy 鑰匙圈吊飾紫色款，12,000元。圖／Versace提供