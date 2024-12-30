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新衣迎新春 胡歌將簡約紅毛衣穿出優雅貴氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani推出2025新年系列，並發布由品牌全球代言人胡歌演繹的全新形象，系列設計以優雅風格為基調，融入蛇年象徵的靈感元素，以繾綣修長的蛇身線條還紹品牌標誌，以自然簡約的形制彰顯內斂從容的靈蛇氣韻，妝點在冬季必備的簡約圓領針織衫、連帽衫、圓領T恤、和外套上，精巧設計搭配細節點綴，傳遞團圓祥和的美好寓意，為走春拜訪親友妝點低調優雅的節日氣息。

而Versace則針對農曆新年精選一系列華麗的單品，以義大利時尚魅力捎來新年祝福。全新Kleio絎縫設計包款，在保留經典流暢線條元素的同時，迷你尺寸更增添活力氣息，為新春造型注入輕盈與俏皮的風格。Versace Tag新月包由超柔軟納帕皮革精製而成，披上柔和粉色搭配金色Medusa鑰匙釦，是近期最熱門的包款形式，街頭風格的Versace Medusa Biggie郵差包，採用小牛皮製成，點綴Medusa Biggie細節，則是充滿個性的全新選擇。包包均可搭配融合圓形與立方體元素的La Medusa串飾，點綴俏皮的心形圖案，以及羊毛皮與納帕皮製作的Versace Medusa Fluffy鑰匙圈吊飾，為新春的氣氛增添時髦小巧思。

Versace Kleio 絎縫斜背包黑色款，76,500元。圖／Versace提供
Versace Kleio 絎縫斜背包黑色款，76,500元。圖／Versace提供
Versace Medusa Fluffy鑰匙圈吊飾粉色款，12,000元。圖／Versace提供
Versace Medusa Fluffy鑰匙圈吊飾粉色款，12,000元。圖／Versace提供
Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，約41,000元。圖／Versace提供
Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，約41,000元。圖／Versace提供
Giorgio Armani新年系列海軍藍色連帽T-SHIRT，52,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列海軍藍色連帽T-SHIRT，52,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列紅色T-SHIRT，34,800元。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列紅色T-SHIRT，34,800元。圖／Giorgio Armani提供
Versace Kleio絎縫斜背包粉色款，76,500元。圖／Versace提供
Versace Kleio絎縫斜背包粉色款，76,500元。圖／Versace提供
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani全球代言人胡歌演繹2025新年系列廣告大片。圖／Giorgio Armani提供
Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，各約41,000元。圖／Versace提供
Versace 2025新春Kleio絎縫迷你包，各約41,000元。圖／Versace提供
Versace La Medusa串飾紫色款，65,00元。圖／Versace提供
Versace La Medusa串飾紫色款，65,00元。圖／Versace提供
Versace Medusa Fluffy 鑰匙圈吊飾紫色款，12,000元。圖／Versace提供
Versace Medusa Fluffy 鑰匙圈吊飾紫色款，12,000元。圖／Versace提供

蛇年

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