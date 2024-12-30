和牛火鍋、泰式酸辣湯！5間特色外帶年菜 新春吃好運

2025年將至，農曆新年也即將到來。包括海霸王、漢來美食、瓦城泰統、老新台菜、這一鍋等品牌，陸續推出各具特色的年菜套餐，除了經典中式料理，還有泰式料理、鴛鴦火鍋等不同選擇，讓新春餐桌更精彩！

【海霸王】

海霸王今年推出外帶團圓年菜組，內含百味海華宴、福滿乾坤鮑魚佛跳牆、碧波瑤池灼白蝦、珍滿堂和風干貝蟹腿、錦繡黃金櫻花蝦米糕等8道式菜色，適合10人共享，每套9,888元，1月10日前享早鳥優惠價8,888元。另外還有極品鮑魚佛跳牆、蒲燒鰻米糕、龍蝦/九孔/海蜇頭冷盤等單點菜色，讓民眾為團圓盛宴再升級。

【漢來美食】

年菜組合「豪華澎湃年菜組」是由福園台菜海鮮餐廳主廚監製研發，內含7款菜色搭配古早味台式香腸禮盒、冰雪麻糬禮盒，吃得到白玉瑤柱燉全雞、貴妃藥膳醉蝦、五福極品海鮮羹、干貝櫻花蝦米糕等菜色，整套原價7,880元，早鳥享84折。另外還推出「蔬食富貴年菜組」，內含團圓筍香福扣寶、荷香富貴米糕，每套1,560元。

【這一鍋】

新春推出「蛇躍新禧圍爐年菜」，套餐包含「聚寶鴛鴦鍋」、「遊春麻辣鍋」、「開歲老火湯」等3款湯底選擇，搭配日本A5和牛拼盤、神仙牛肉、以及台灣黑豚1983豬五花、御正童仔雞腿肉等肉品與多種海鮮、火鍋配料，適合4人小家庭圍爐迎新年，原價5,800元，優惠價2,980元。1月17日前，還可獲贈紅包袋、保冷袋等贈禮。

【老新台菜】

老新台菜今年推出適合小家庭 5～6人份的冷凍年菜組合，包含古味蔥香嫩油雞、藥膳酒香醉大蝦、古法醬香燻捆蹄、鮑魚櫻花蝦米糕等7款菜色，原價6,800元，早鳥價6,300元。另外還有「開運什錦海鮮羹」、「發財雙紅蟳米糕」、「開運頂湯佛跳牆」等單點菜色。

【瓦城泰統】