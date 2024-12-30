橘子集團 Vyin AI、hidol「AI潮流探索站」揭示AI科技人性化未來

想過個有溫度的歲末，就到信義區體驗全台首創最有人性的 AI 互動！橘子集團旗下 Vyin AI、粉絲社群平台 hidol 於信義區香堤廣場快閃打造「AI 潮流探索站」，包括隨心情客製化點歌的「 AI DJ Heart 樹洞先生」、與多名插畫家合作的「AI風格拍貼機」， 以及攜手幽靈水晶CRYXTAL、FEniX 等偶像團體與粉絲零距離陪伴的「 hidol AI Voice 聲動熱線」，展現 AI 在娛樂、偶像以及圖像應用上的嶄新突破。

打給偶像不再是夢？提升粉絲互動真實感

以往應援活動多為粉絲單向支持偶像，而「hidol AI Voice 聲動熱線」則突破這一傳統，實現了粉絲「逆應援」的願望。透過 AI 模擬的偶像聲音，粉絲可撥打電話與虛擬角色交流，例如分享心情、聊聊最近生活趣事等，讓整體互動更加貼近真實情感。

Vyin AI 的這項技術，源自其對解決「AI 幻覺」的持續挑戰。橘子集團策略長暨 AI 創新實驗室負責人陳冠宇表示，AI 幻覺指的是 AI 在生成內容時可能出現不準確或不一致的訊息。為此，Vyin AI 採用了創新的架構，將 AI 的知識中樞與語言表達功能分離建置。知識中樞專注於處理專業訊息，避免受到語言模型文字排列影響，並結合實驗室開發的「Distilled RAG（D-RAG）」技術，有效降低 AI 幻覺的發生率。

「hidol AI Voice 聲動熱線」撥打電話給幽靈水晶CRYXTAL，與喜歡的偶像互動零距離。圖／曾吉松 攝影

「AI DJ Heart樹洞先生」透過聊天的方式與AI樹洞先生聊天，依照用戶的心情推薦音樂。圖／曾吉松 攝影

「AI風格拍貼機」將自拍大頭貼瞬間轉化為喜愛的插畫家風格化的藝術作品。圖／曾吉松 攝影

AI 科技新時代：溫度與智慧的結合

在「AI DJ Heart 樹洞先生」與「AI 風格拍貼機」的應用中，前者通過精準捕捉使用者語意情緒，推薦相應歌曲，後者則將插畫家創作與 AI 模型結合，為用戶拍貼照片增添藝術化的個性設計。「近年來，生成式 AI（Gen AI）的討論多集中在技術層面，但我們希望回到解決商業問題與提升消費者體驗的初衷，證明 AI 科技與 IP 娛樂能碰撞出更多可能性。」陳冠宇說道。

Vyin AI 的成果體現了 AI 應用的新高度。展望未來，橘子集團計畫於明年第三季推出 SaaS 平台 MVP 版本，為更多企業提供服務，並期待與國際大型廠商的合作開花結果。在橘子集團的持續投入下，AI 科技正邁向一個融合智慧與溫度的全新時代！

橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇。圖／曾吉松 攝影

「AI 潮流探索站 」12月20日至2025年1月19日限定登場，快到信義香堤大道廣場探索AI如何改變日常生活，感受科技娛樂浪潮的無限可能，展期間還有週末限定系列寵粉活動：

◾ 2024 hidol x Vyin AI 「AI 潮流探索站」活動資訊

活動期間：2024 年 12月 20 日（五）至2025年1 月19 日（日）

活動地點：臺北最HIGH新年城－台北市信義香堤大道廣場

◾偶像寵粉見面會：加入hidol粉絲團，加碼限定手幅親筆簽名、拍立得合影等獨家回憶

01/04（六）15:00-16:00 原子少年2 ARKis

01/11（六）15:00-16:00 FEniX

◾ 圖文創作者簽繪活動：

01/05（日）14:00-14:30 文創股長圖文創作者緩緩、茶包先生和恐龍的房間

挺音樂! 音樂靠山計畫 音樂人活動：

01/18（六）15:00-17:00 LIVE暢聊趴，邀Fi-Né 粉內、老莫、《童話裡都是騙人的》及庸俗救星聊音樂與新計畫