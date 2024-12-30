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最考驗顏值的髮型？！從金高銀到炫辰誰是寸頭天花板

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金高銀以短髮造型出發前往杭州西湖參加香奈兒大秀發表。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim
金高銀以短髮造型出發前往杭州西湖參加香奈兒大秀發表。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim

日前韓流男團StrayKids的門面擔當炫辰（Hyunjin）在出席SBS歌謠大戰的紅毯時，無預警把一頭黑色長髮剪短，以全新金色寸頭造型亮相，引起全球粉絲轟動，更獲得外媒評價為「2024年轟動全網的18位明星變身造型之一」，很多粉絲認為寸頭凸顯了他的精緻五官，讓他顯得更加帥氣，而「寸頭」也被認為是檢驗一個人長相顏值的標準造型。曾於韓團EXO出道、近日即將發行個人新專輯的張藝興在微博上發布的新造型也選擇了挑戰五官的寸頭造型，引發網友熱烈討論。明星接二連三剃短寸頭，可以說是邁向2025之際最熱門的髮型了。

事實上除了男明星，帶動這一波寸頭造型的無疑是南韓影后金高銀！早在九月她就以超短寸頭的髮型震撼亮相，精緻的神顏不僅完全Hold住了女明星少見的超級短髮，甚至在登上青龍紅毯摘下影后、前往杭州出席香奈兒大秀時，穿著女性化裙裝時都能完美演繹，少女感的純淨妝容和俏皮的少年感髮型結合捯恰到好處，也難怪是公認的時尚指標女神。

男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相SBS歌謠大戰。圖／摘自節目官方IG ＠sbsinkikayo_music
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相SBS歌謠大戰。圖／摘自節目官方IG ＠sbsinkikayo_music
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
張藝興亮相新專輯造型。圖／摘自藝人微博
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn
金高銀以短髮造型登上2024年金龍獎紅毯。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim
金高銀以短髮造型登上2024年金龍獎紅毯。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim
金高銀演繹香奈兒珠寶登上韓國時尚雜誌ELLE KOREA。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim
金高銀演繹香奈兒珠寶登上韓國時尚雜誌ELLE KOREA。圖／摘自藝人IG ＠ggonekim
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn
男團StrayKids成員炫辰以新髮型亮相。圖／摘自藝人IG ＠hynjinnnn

粉絲 紅毯 髮型

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