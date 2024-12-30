快訊

馬英九為何在寒冬第3度訪陸？揭陸關鍵時間下手玄機

更裁後第2位交保…應曉薇籌到3千萬保金 律師抵達替她辦保

濟州航空失事空難倖存者 33歲男空服員恐全身癱瘓

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大哥大MyCharge電動車充電服務進駐好市多 綁定聯名卡享2%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，提供用戶「邊逛邊充，輕鬆回家」的智慧生活。圖／台灣大哥大提供
台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，提供用戶「邊逛邊充，輕鬆回家」的智慧生活。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大與美式賣場好市多共同宣布，台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，以支援所有車型、可享賣場聯名卡回饋優惠的優勢，為會員與電動車主帶來更便利的充電體驗。

「好市多MyCharge充電站」採用TYPE 2與J1772雙規格11kW充電樁，採用高規格建置，配備防火毯與定期消防演練，全面支援市場上電動車型，包括Tesla、Luxgen、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、KIA、AUDI、Porsche、HYUNDAI、MG等，自2025年1月1日起正式啟用，讓車主於購物期間，有效完成充電。同時，MyCharge結合富邦好市多聯名卡，推出充電專屬獨家回饋優惠，2027年12月31日前，好市多會員在賣場內的MyCharge充電並綁定富邦好市多聯名卡付款，即可等同為實體賣場消費，同樣可享2%好多金回饋無上限。

目前，台灣大MyCharge已進駐全台13家好市多賣場，包含汐止店、內湖店、北投店、中和店、新莊店、中壢店、南崁店、新竹店、台中店、北台中店、嘉義店、台南店與大順店，預計2025年1月1日全面啟用收費。充電費用採度數計費，每度8元，用戶可透過Line Pay、街口支付、信用卡及美國運通等多元支付方式快速啟用，並享有一鍵掃碼完成充電的便利流程。

台灣大MyCharge充電站場遍及全台，包括辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場，累計超過60站，建置超過400座充電樁；並與台灣大領投智慧停車新創平台USPACE深度整合，車主可透過USPACE APP一鍵預約充電車位，「停車＋充電＋支付」ONE APP輕鬆操作。此次MyCharge進駐好市多，進一步擴大了服務版圖，滿足車主在購物場域的充電需求，並結合富邦好市多聯名卡的優惠，提升會員黏著度。

「好市多MyCharge充電站」採用TYPE 2與J1772雙規格11kW充電樁，全面支援市場上電動車型。圖／台灣大哥大提供
「好市多MyCharge充電站」採用TYPE 2與J1772雙規格11kW充電樁，全面支援市場上電動車型。圖／台灣大哥大提供
將減碳行動擴展至共享移動市場，台灣大攜手好市多，提供友善的充電環境。圖／台灣大哥大提供
將減碳行動擴展至共享移動市場，台灣大攜手好市多，提供友善的充電環境。圖／台灣大哥大提供

好市多 賣場 車主

延伸閱讀

好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

這麼大洞！好市多咖啡豆莫名遭「剪角」 他錯愕：太誇張

幫帶進好市多補貨…她沒辦會員還想分回饋金 網傻眼：年費也算一下

相關新聞

台灣大哥大MyCharge電動車充電服務進駐好市多 綁定聯名卡享2%回饋

台灣大哥大與美式賣場好市多共同宣布，台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，以支援所有車型、可享賣...

文化幣FUN大啦！最高千元等你拿

2025年文化幣即將開始發放，新的一年就是要一起FUN！使用文化幣可以參與各種精彩有趣的藝文體驗，udnFunLife更加碼推出滿額贈的好康活動，現正熱賣的展演節目，也有不少加碼優惠方案，一起來看看吧。

有行旅／專家帶路 訪陶瓷之鄉

日本九州佐賀是著名的陶瓷之鄉，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有天空的窯鄉...

鬍子爺爺「牛奶巧克力泡芙」登場！酷聖石草莓系列開賣

連鎖泡芙品牌「beard papa's」自1月1日至1月31日期間，限時推出「牛奶巧克力泡芙」，使用明治黑巧克力，搭配經...

2024回顧與展望╱國際精品逆境中的多元化與大風吹

回看2024年，奧運與世界12強棒球賽的金牌效益為時尚產業帶來了話題效應與紅利；然而因為財報數字的疲軟，精品產業持續展開...

從烤鴨吃到佛跳牆！ 6間「特色年菜組」年夜飯不用愁

新年的腳步越來越近，除夕年夜飯準備好了嗎？包括王品、饗賓餐旅、老協珍等諸多品牌，均在年前推出不同的年菜方案，從烤鴨、台菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。