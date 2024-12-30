台灣大哥大MyCharge電動車充電服務進駐好市多 綁定聯名卡享2%回饋

台灣大哥大與美式賣場好市多共同宣布，台灣大MyCharge電動車充電服務進駐全台13家好市多賣場，以支援所有車型、可享賣場聯名卡回饋優惠的優勢，為會員與電動車主帶來更便利的充電體驗。

「好市多MyCharge充電站」採用TYPE 2與J1772雙規格11kW充電樁，採用高規格建置，配備防火毯與定期消防演練，全面支援市場上電動車型，包括Tesla、Luxgen、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、KIA、AUDI、Porsche、HYUNDAI、MG等，自2025年1月1日起正式啟用，讓車主於購物期間，有效完成充電。同時，MyCharge結合富邦好市多聯名卡，推出充電專屬獨家回饋優惠，2027年12月31日前，好市多會員在賣場內的MyCharge充電並綁定富邦好市多聯名卡付款，即可等同為實體賣場消費，同樣可享2%好多金回饋無上限。

目前，台灣大MyCharge已進駐全台13家好市多賣場，包含汐止店、內湖店、北投店、中和店、新莊店、中壢店、南崁店、新竹店、台中店、北台中店、嘉義店、台南店與大順店，預計2025年1月1日全面啟用收費。充電費用採度數計費，每度8元，用戶可透過Line Pay、街口支付、信用卡及美國運通等多元支付方式快速啟用，並享有一鍵掃碼完成充電的便利流程。