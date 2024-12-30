鬍子爺爺「牛奶巧克力泡芙」登場！酷聖石草莓系列開賣

連鎖泡芙品牌「beard papa's」自1月1日至1月31日期間，限時推出「牛奶巧克力泡芙」，使用明治黑巧克力，搭配經典卡士達、鮮奶油，調配成具有巧克力香氣與濃郁奶香的牛奶巧克力卡士達內餡，可搭配日式、法式甜圈、菠蘿、mini四種派皮，每顆80元起。1月份還推出限定派皮「法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，有著鬆餅微酥鬆軟的口感，也為新年圈住好運氣。

beard papa's「雙連概念店」即將於1月6日開始試營運，乃是全台首家路面店，除了販售每月限定口味泡芙，還推出「概念店限定」口味泡芙、PAPA週邊商品、DAY TO LIFE常溫甜點，以及不定期神秘驚喜。1月6日至1月8日，於雙連概念店消費滿199元即贈熱銷款「泡芙脆脆」1包（售價180元/包，每人每日限贈一次，不可累贈）。

連鎖冰淇淋「COLD STONE」自即日起至2月6日，限時推出「起司巴斯克」巴斯克蛋糕風味冰淇淋，冰淇淋本身帶有乳酪與焦糖香氣，呈現巴斯克熔岩起司蛋糕的口感，並且拌入蓮花餅乾、海綿蛋糕與熔岩起司醬，整體風味再提昇，每杯160起。同時COLD STONE還推出「草莓優格乳酪」、「草莓優格脆脆」、「草莓優格QQ」等一系列草莓季新品，創造酸甜的享受。