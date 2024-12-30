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有行旅／專家帶路 訪陶瓷之鄉

聯合報／ 本報訊

日本九州佐賀是著名的陶瓷之鄉，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有天空的窯鄉之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。同時安排造訪日本唯一陶瓷鳥居陶山神社；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

有行旅「九州慢行‧器物之旅」六天五夜旅程，二○二五年五月廿四日至五月廿九日。明年二月十八日辦旅程說明會。報名請洽：8643-3543、8643-3905。旅程請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/ZZZqrl

日本 神社

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