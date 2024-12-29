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2024回顧與展望╱國際精品逆境中的多元化與大風吹

聯合報／ 記者孫曼釋俊哲／即時報導
香奈兒於杭州西湖舉辦香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於杭州西湖舉辦香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

回看2024年，奧運與世界12強棒球賽的金牌效益為時尚產業帶來了話題效應與紅利；然而因為財報數字的疲軟，精品產業持續展開多元化業務，甚至更換執行長，連帶設計師也將展開一波大風吹，以新設計、新創意，為2025年帶來嶄新氣象。

精品產業寒冬？多元化分散衝擊

由於宏觀經濟情況和地緣政治緊張局勢，自2023年下半年以來，全球消費者的精品需求減少，整體呈現成長放緩的現象，對於在疫情期間享受了異常成長的精品業來說相對辛苦。

LVMH集團為例，2024年前九個月營收為608億歐元，較去年下降了2%。其中，第三季度營收同比下降4.4%，該集團最重點的時尚與皮革製品業務，在該季度的營收下降了6.1%，而鐘表與珠寶業務則下降了5.4%。古馳的母集團開雲（Kering）則在第三季預估2024全年經常性營業收入將較2023年下降超過47%。

近年來維持兩位數成長的愛馬仕，在亞太區以外的市場保持兩位數的成長，唯一呈現衰退的是腕表部門。香奈兒的高層人事震盪等外部觀察，也顯示品牌成長也絕非輕鬆。

綜合不同精品集團及品牌的財務分析報告，2024年亞太區因大中華地區經濟成長放緩所受到的業績影響最大，但日本地區的相對穩定與逆勢成長平衡了整體表現。業務範疇最廣的LVMH集團透過多元化的品牌組合及更為持續拓展的領域保持一定韌性，例如旗下CELINE今年開發出美妝和運動系列，精品家居與香氛也成為另一平衡板塊；開雲集團展開高層人士變革，愛馬仕主要透過開設新店衝刺買氣，香奈兒則在亞太區如台北和杭州舉辦大型活動凝聚消費力。

精品圈人事大風吹 搶救業績

2024年對精品產業無疑是震盪的一年，其中開雲集團的GUCCI、Saint Laurent、Balenciaga先後宣布新任執行長，事實上，開雲集團曾在2024年中公布上半年財報，旗下品牌僅Bottega Veneta持平與珠寶品牌Boucheron為成長，或解釋了集團頻繁的人事異動，正是為了重振銷售所致。

賽事推波 運動明星成時尚寵兒

2024年適逢奧運以及世界棒球12強賽，奧運金牌得主與中華隊奪冠成員都成為時尚活動的熱門人選。奧運羽球男雙金牌的李洋和拳擊金牌林郁婷組成的「洋郁配」參與多場時尚活動，王齊麟也出席了LV、FRED等多場品牌活動，連婚戒也秀出戴Chaumet。12強中華隊隊長陳傑憲、捕手林家正也成了時尚雜誌、品牌活動邀約的寵兒。

事實上，外型亮眼、表現活躍的運動員一直是許多國際精品亟欲合作的對象，最極端的例子就是為了爭取龐大代言商機而在冬奧時選擇代表中國出賽的谷愛凌，如今手握LV、Tiffany、雅詩蘭黛等時尚精品代言。Balenciaga最新廣告更找來在奧運期間以「女殺手」造型引發話題的南韓射擊選手金藝智。

前進二級市場 頂級品前哨戰

江詩丹頓日前宣布與Watchfinder & Co.合作，推出官方認證二手表，2022年推出中古表認證的勞力士也在今年10月進駐香港，由東方表行成為香港首個特約零售商。精品品牌之所以建立官方認證的二級市場，真正目的是為鞏固市場定位，並有助一級市場的流通與價位帶上修，關於頂級品牌的市場卡位戰，相信才剛開始。

設計師大風吹 2025年新氣象

2024年最大的人事震盪無疑是時尚龍頭香奈兒（Chanel）藝術總監之職，在懸空近半年後，於年底塵埃落定，由原Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy接手；由他掌理的首個系列預計明年曝光，不僅是香奈兒品牌的歷史新篇章，也是未來時尚趨勢的風向指標。

除了香奈兒，在第四季閃辭CELINE的Hedi Slimane和將Maison Margiela起死回生的John Galliano都尚未有歸宿待價而沽，未來動向備受關注；在謠傳Loewe創意總監Jonathan Anderson可能接手Dior之際，這兩位都曾效力於Dior的知名設計師是否也會成為競爭對手？不論如何，這幾位能引起話題也能創造業績的搶手設計師動態，絕對是2025年時尚界的一大話題。

頂級名表X藝術 跨界持續延燒

與Art Basel合作多年的愛彼表日前推出了KAWS聯名表款，HUBLOT則是與日本藝術家村上隆長期聯名，RICHARD MILLE也宣布和美國MoMA現代藝術博物館展開合作。透過藝術家、美術館的合作為表款創造話題聲量、同時刺激銷售。下一個頂級名表與頂級博物館（或藝術家）的合作會在何處發生？值得2025年一起期待。

拓展能見度 獨立製表出頭天？

獨立製表品牌向來是少數藏家的品味指標，然而在L’Epeé與MB&F兩個獨立鐘表品牌相繼為主流品牌、集團收購後，加上目前台灣更有Swiss Prestige、瑞博品兩大代理商與高登鐘表集團旗下的SHH通路，三股勢力拓展獨立製表能見度，未來主流品牌獨走的大勢或將變化，非集團、小眾冷門，正逐漸抬頭。

巴黎奧運金牌選手林郁婷（右起）、王齊麟和李洋一同出席品牌活動。本報資料照片
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Boucheron總裁Helene的決策力與創意總監Claire的設計，在過去數年前持續為品牌創造業績新成長。圖╱Boucheron提供
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•陳傑憲（左）與太太Hailey一起出席GUCCI活動。圖／GUCCI提供
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江詩丹頓近年大力推行Les Collectionneurs收藏家系列骨董表的全球巡迴展覽，近日並正式推出官方認證二手表。圖／Vacheron Constantin提供
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RICHARD MILLE 2024年第四季宣布，將和美國紐約MoMA現代藝術博物館展開多年合作關係。圖／RICHARD MILLE提供
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Matthieu Blazy接手香奈兒新任創意總監。（路透社）
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CELINE開發出美妝系列創造多元營收。圖╱摘自CELINE官方IG
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MB&F是當今獨立製表中的佼佼者，品牌多數從1970年代的科幻卡通、流體力學得到啟發，轉化為非典型、突破傳統想像的機械逸品。圖／M.A.D Gallery提供
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林家正出席香水活動。圖／夏利夫提供
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CELINE Dior LV 品牌 愛馬仕 設計師 香奈兒

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