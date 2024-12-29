從烤鴨吃到佛跳牆！6間「特色年菜組」年夜飯不用愁

新年的腳步越來越近，除夕年夜飯準備好了嗎？包括王品、饗賓餐旅、老協珍等諸多品牌，均在年前推出不同的年菜方案，從烤鴨、台菜、海鮮到佛跳牆應有盡有，滿足不同家庭的喜好，也讓歡聚時光更添美味。

【王品集團】

王品今年推出「金奢年菜」3大套組，經典中式套組「御饌臻品中菜席」包含福滿烏參佛跳牆、元氣人參燉雞湯、頂級桃木燻鴨胸等7款菜色，適合4～6人共享，早鳥價4,699元。另外還有「海陸龍蝦豐年味」、「山海盛宴享食尚」，皆可享早鳥優惠。另外還有青花椒麻辣鍋套組、海陸鴛鴦雙饗宴等4款鍋物套餐，早鳥價649～1,299元。

此外，包括「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」等品牌，也攜手「金蘭」呈獻一系列功夫年菜，適合5～10人的不同組合，每套5,888～7,688元不等。

【桂冠窩廚房】

桂冠窩廚房今年邀請烹飪名師李璐老師監製，結合其50年江浙料理精髓與台灣家庭口味，推出「FUN功夫年菜組」，內含無錫醬燒子排、上海醃篤鮮、江蘇獅子頭和黃金干貝櫻花蝦米糕等4款料理，適合小家庭輕鬆上桌，每款425～490元。

【安永集團】

今年攜手鵝鋪子、富錦樹台菜香檳、陽明春天、明水三九七食堂等品牌，推出「極上烏參佛跳牆」、「龍吟虎嘯鮮石斑」、「乾燒天香滷蹄膀」、「御選櫻花蝦米糕」等多款年菜料理，並還聯手「林聰明沙鍋魚頭」與農場晃晃，推出「干貝獅子頭沙鍋菜」。其他還有「極品龍膽全餐」、「頂級海味組」以及「海洋盛饌組」等品項，為新春帶來年年有餘的好氣象。

【饗賓集團】

「饗賓集團」旗下五大品牌推出金蛇年外帶年菜。「真珠 台灣佳味」推出「金蛇獻瑞團圓宴」，吃得到鮑魚極品佛跳牆、鮮美紅蟳米糕等台菜料理，八品售價6,888元。「開飯川食堂」端出「金蛇迎春開運年菜組」，內含御品花膠佛跳牆、瑞氣清蒸海石斑等佳餚，七品售價6,888元、六品售價5,888元。「饗泰多」提供八菜一湯的「泰豪華圍爐套餐」售價5,888元。「饗食天堂」推出「開運極上饗宴」、「果然匯」推出「金蛇迎春團圓宴」，各為5,888、4,888元。

【玖尹】

6人份「年菜外帶套餐」，嚴選多種海陸食材，打造紫薯鑲龍蝦佐燕麥餅、黛安娜爐烤美國牛小排、鮑魚瑤柱芥菜煲、茉莉花蜜煙燻魚、藍莓醬燒腩排、石榴龍蝦豆苗餃等10道料理，每套12,888元。另外還有「閩南炖寶台式佛跳牆」、「港式山珍海味佛跳牆」，可為餐桌增添風采。

【老協珍】