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企業尾牙採購預算提高近6成 網家：年菜業績年增30%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
PChome 24h購物指出，企業尾牙採購預算提高近6成 年菜業績年增30%。圖／網家提供
PChome 24h購物指出，企業尾牙採購預算提高近6成 年菜業績年增30%。圖／網家提供

年終尾牙與農曆年節接踵而至，企業及家庭的採購需求持續升溫，網家PChome 24h購物指出，今年11月迄今，尾牙禮品大宗採購詢問度較去年同期增長20%，預估1月上旬將達到採購高峰，熱銷品價格帶集中在10000元~20000元區間。

網家表示，站上近三周採購數據顯示，最受企業福委青睞的五大品類包括「電競桌機」、「平板」、「藍牙喇叭」、「洗／乾衣機」、「烤箱／氣炸鍋」，顯見3C娛樂裝置與日用型家電成為採購首選。

網家也說，包含年菜禮盒、烏魚子等春節熱門關鍵字的搜尋量也自12月起明顯飆升，自年菜開放預購至12/15，業績較去年同期成長30%，另外，觀察到禮盒以250元~399元間最受消費者青睞，統計近一週站上餅乾禮盒業績較上週成長愈40%，堅果禮桶也有30%的買氣表現。

PChome 年菜 業績 禮盒

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