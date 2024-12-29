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蛇年限定包裝曝光 3款超美「新春醇酒禮盒」大器又喜氣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Johnnie Walker隆重獻上「藍牌蛇年限定瓶」，5,800元。圖／Johnnie Walker提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker隆重獻上「藍牌蛇年限定瓶」，5,800元。圖／Johnnie Walker提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

龍年將至，精緻的佳釀禮盒一直是許多人的送禮首選。Johnnie Walker今年應景推出「藍牌蛇年限定瓶」與「XR21 2025新春限定版」；「奔富」以「蛇年」為主題，推出一系列2025年農曆新年禮盒；「帝王威士忌」則以新品搭配不鏽鋼杯的組合，帶來新年氣象。

【帝王威士忌】

帝王威士忌為新春特別推出兩款禮盒，今年甫上市的「帝王12年初次波本桶二次陳釀蘇格蘭威士忌」，延續過去帝王12年配方以及「Double Aged二次陳釀」的製酒工藝，並在最後將酒液注入「初次波本桶」中，為酒液帶來更濃郁豐富的風味，酒體醇順依然。甜而不辣。「帝王12年初次波本桶雙瓶敲敲杯禮盒」內含帝王12年初次波本桶威士忌700ML兩瓶、不鏽鋼杯4入、帝王隨身皮套吊飾組，每套1,400元。另外還有「帝王15年雙入SHOT杯禮盒」，內含帝王15年威士忌750ML乙瓶、玻璃SHOT杯2入，售價985元。

【奔富】

奔富以「蛇年」為主題，推出 2025 年農曆新年禮盒系列，每款禮盒均以獨特的金色蛇紋裝飾設計向蛇年生肖致敬。「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 Bin 389 卡本內．希哈紅葡萄酒 2022 1.5L」，售價8,800元；「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 RWT Bin 798 Barossa Valley Shiraz 2022 750ml」，售價7,300元；「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 Bin 707 Cabernet Sauvignon 2022 750ml」，售價22,000元；「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 Grange 2020 750ml」，售價32,000元。

【Johnnie Walke】

Johnnie Walker隆重獻上「藍牌蛇年限定瓶」與「XR21 2025新春限定版」。「藍牌蛇年限定瓶」由藝術家James Jea操刀包裝，描繪出三隻精美蛇身圍繞在盛放花朵之間，以祥蛇蛻去陳舊軀殼意象，一展富貴花開吉兆，象徵著新的一年朝著無限可能的未來持續向前邁進。同時以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身，售價5,800元。「XR21 2025新春限定版」奢選蘇格蘭歷史200年消逝酒廠Port Dundas珍稀神秘酒液，以獨家三維立體工藝重新給予每一滴珍釀新生命，並首度將酒精濃度調整為43%，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，售價3,719元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝王12年波本桶雙瓶敲敲杯禮盒，1,400元。圖／帝王威士忌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝王12年波本桶雙瓶敲敲杯禮盒，1,400元。圖／帝王威士忌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 Bin 389 卡本內．希哈紅葡萄酒 2022 1.5L」，售價8,800元。圖／奔富提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奔富農曆新年蛇年禮盒系列 Bin 389 卡本內．希哈紅葡萄酒 2022 1.5L」，售價8,800元。圖／奔富提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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