foodpanda跨年夜「這2區」暫停外送 1月天天都有星巴克優惠

迎接跨年、尾牙、農曆新年團聚，foodpanda推出一系列優惠，即日起至2025年1月31日攜手「派對天王組合」星巴克、必勝客、肯德基、漢堡王，提供最低至7.5折的專屬優惠。pandapro用戶每週三還享有專屬滿額7折優惠，包括12MINI、路易莎、拉亞漢堡、麻古茶坊等店家。「週四四折」優惠新一年也持續進行中，最高滿額可折抵150元。

foodpanda另貼心提醒，為配合台北、高雄跨年晚會，將提前暫停交通管制範圍內的外送服務，台北將從12月31日18:00至2025年1月1日3:00，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍。高雄則從12月31日14:00至2025年1月1日3:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。

愛喝星巴克的民眾注意！foodpanda搶先預告明年1月星巴克優惠碼，快筆記下來，新年繼續享優惠。即日起至1月7日，美食外送下訂星巴克醇濃抹茶那堤、福吉茶那堤、伯爵茶那堤，可享第2杯5折優惠。1月1日至1月31日每週二，美食外送下訂星巴克指定專區，訂單滿額輸入優惠碼「週二星享日」，現折70元。

1月8日至1月21日，美食外送下訂星巴克「馥列白」、「摩卡」、「醇濃抹茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」可享第2杯5折優惠；1月22日至2月2日，美食外送下訂星巴克「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」可享第2杯5折優惠，整個月都有咖啡優惠。