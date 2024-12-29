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Mia C’bon開賣年貨「推200款精緻禮盒」 日本和牛買1送1別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
五仁堅果拌醬/心拌麵行李箱組，特價999元。記者黃筱晴／攝影
五仁堅果拌醬/心拌麵行李箱組，特價999元。記者黃筱晴／攝影

迎接農曆新春年貨採買潮，家樂福旗下頂級超市Mia C’bon推出一系列熱銷年菜、精緻禮盒、頂級食材滿足高端客群需求。同時，外國旅客數量也大爆發，韓國最多、日本、香港、東南亞、歐美客也都愛來超市採買，其中101店有超過5成是外國客，因此店內也加強台灣特色伴手禮商品。

Mia C’bon回顧2023～2024年顧客對於各類禮盒喜愛的採購排行，最受歡迎的是進口水果禮盒、日本進口零食/伴手禮、國內知名品牌零食/餅乾、進口烈酒/葡萄酒禮盒組，因此年前特別規劃推出日本名物選禮盒組、台灣傳統美味星級飯店/名店/名品烘焙禮盒、IP聯名/趣味包裝零食禮盒、精緻進口烈酒與上選奢華的水果禮盒等，提供近200多款商品迎戰。

針對觀光客喜好，也特別在101店引進多款鳳梨酥、三點一刻沖泡包、滿漢大餐系列、台灣茶，還有近期大受韓國客歡迎的嘎瑪蘭威士忌，備貨比其他店舖多1倍。

除了廣受顧客喜愛的現煎和牛服務，Mia C’bon近期也正式推出選用日本和牛知名品牌「森精肉」作為主要食材的現做「和牛漢堡」。新年檔期更推出A5等級「森精肉匠和牛14盎司牛排禮盒」選用和牛美味精華部位肋眼與紐約客，台北101店、台北大葉店、高雄義享天地店3家指定和牛自切店可現場直購，其他店舖則提供預購3天到貨服務，單筆滿2,000元另送日本空運精緻桐木盒，奢華送禮最佳選擇，現場還有和牛牛排買1送1優惠，年節聚餐輕鬆豪華升級。

另外，Mia C’bon最受歡迎的水果禮盒年前也精選國內外特色季節水果，像是稀有的「日本熊本糖蜜草莓禮盒」1公斤4,500元、「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」2公斤2,399元；台灣在地、外銷等級的水果今年也強勢登場，首推珍蜜蜜棗園「萃好蜜棗禮盒」12入888元、嘉義萬主農場「阿露斯網紋哈密瓜」1.5公斤999元，送禮都相當體面。Mia C’bon還提供客製化服務，只要150元禮盒禮袋包裝費用，為親友送上獨一無二的心意。

即日起至2025年1月31日前，單筆購買指定年菜商品滿1,000元送鄧師傅熱炒吧1盒；2025年1月8日至2月4日期間，單筆消費滿1,000元送100元現金折價券，單筆消費滿888元送限定紅包袋1個。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒，2公斤2,399元。記者黃筱晴／攝影
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今年日本草莓產量少，特殊品種更顯稀有珍貴。記者黃筱晴／攝影
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最受歡迎的日本進口伴手禮，引進約百款。記者黃筱晴／攝影
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12兩頂級烏魚子禮盒，售價5,888元。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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Mia C’bon推出多款台灣在地、外銷等級的水果禮盒。記者黃筱晴／攝影
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現做鐵板和牛漢堡，售價149元。記者黃筱晴／攝影
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最受歡迎的日本進口伴手禮，引進約百款。記者黃筱晴／攝影
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新品澤井大金樽罐，金/紅雙色超喜氣，內含60包高品質濾掛咖啡，售價999元。記者黃筱晴／攝影
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日本和牛牛排買1送1。記者黃筱晴／攝影
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神戶風月堂蛇年限定牛奶煎餅，售價349元。記者黃筱晴／攝影
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年節大魚大肉搭配科技水耕蔬菜，方便又健康。記者黃筱晴／攝影
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迎新年，Mia C’bon推出一系列熱銷年菜、精緻禮盒、頂級食材滿足高端客群需求。記者黃筱晴／攝影
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森精肉匠和牛14盎司牛排禮盒，單筆滿2,000元另送日本空運精緻桐木盒。記者黃筱晴／攝影
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年節大魚大肉搭配科技水耕蔬菜，方便又健康。記者黃筱晴／攝影
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伴手禮 家樂福 日本和牛 水果 禮盒

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