伊莎貝爾嚴選食材 推出優質且多元春節伴手禮選擇

迎接2025新的一年到來，台灣在地烘焙品牌「伊莎貝爾食品」，推出春節喜慶感十足的香頌法式雙層禮盒，融合了魔法的精緻主題，象徵著品牌彷彿是一位巧妙的烘焙魔法師，憑藉專業經驗與職人精神，將每一份真摯的祝福融入糕餅內，為品嚐者帶來溫暖與喜悅。

在企業送禮方面，伊莎貝爾深知每一份禮物背後承載的特殊意義與企業文化，可以依據不同場合需求，精心設計與搭配最佳的禮盒組合。

無論是感謝合作夥伴、獎勵員工，還是慶祝節日或年度活動，伊莎貝爾都能提供具有品味與實用性的禮盒，讓每一份禮物都能充分展現企業的誠意與獨特風格，為企業形象加分，並深化與員工及合作夥伴之間的情感聯繫。

另外，伊莎貝爾的產品也取得「清真認證」，從原料的選擇、製作過程到包裝，均符合清真食品規定，真正做到對消費者的尊重與保障。

伊莎貝爾說，隨著新的一年到來，新年送禮的禮盒除了美味好看，更重要的是選擇優良品牌及食品安全品質，才能吃得安心，送禮放心。

伊莎貝爾食品以「送給重要的人，就要讓他收到最好的伴手禮」的信念與堅持，開發各種美味單品及禮盒內容。

伊莎貝爾強調，在每一個製作步驟中，都秉持著極致的用心與嚴謹把關，嚴選好油、好糖、好食材，在烘焙過程充滿用心與關懷，每一道工序的打磨都精益求精，將每一份糕點做到最好，也堅持食品安全的原則，讓送禮者能將最真摯的心意傳遞給生命中的每一位重要人物。

伊莎貝爾努力深耕成為台灣糕餅業的伴手禮代表，像是布雪禮盒在2024年榮獲台中市十大伴手禮首獎，這份殊榮不僅是品牌多年來對品質與創新不懈追求的肯定，更象徵著品牌在地化與美味傳承中的深厚根基。

伊莎貝爾最為人所熟知的經典餅乾香榭薄餅-巧杏角，也榮獲食品界米其林iTQi-2022風味絕佳獎章2星獎章。其中，今年剛榮獲2024年度iTQi獎章認證的台灣金鑽土鳳梨酥，嚴選台灣本土鳳梨製作，外皮酥鬆、內餡細緻可口，更是國內、外送禮皆宜的人氣伴手禮盒。