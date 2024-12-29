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小北百貨迎新年咖啡買1送1 會員加碼1元喝咖啡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨迎接2025年到來，推出咖啡買1送1優惠活動。圖／小北百貨提供
小北百貨迎接2025年到來，推出咖啡買1送1優惠活動。圖／小北百貨提供

商場、店家迎新年都陸續推出優惠活動，小北百貨從12月31至1月1日元旦推出咖啡跨年優惠，到限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均1杯最低只要23元，會員更有1元喝咖啡的優惠，消費者要把握機會。

小北百貨表示，全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓消費者隨時都能享用超值咖啡。

為迎接2025年到來，將在31日至1月1日推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，贈送同品項大杯1杯。另，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

公關經理吳澄彥說， 12月31日至1月30日特別推出會員「嗨咖跨年夜」1元咖啡活動，小北會員可於小北APP使用300點數(=1元)兌換「咖啡免費兌換券」1張，活動期間可至販售現煮咖啡限定門市兌換使用。全台門市還有天天超過300件商品特價。現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。

咖啡限定門市： http://pse.is/5a4wuf

小北百貨粉專：https://www.facebook.com/ShowBa

咖啡豆 小北百貨 跨年

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