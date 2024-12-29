DAMIANI義式繽紛美學迎新春 開運彩寶一次滿足

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）創立至今滿百年，為迎接新春，品牌特地獻上7款開運高級珠寶，鑲嵌別具寓意的各色繽紛彩色寶石，包括象徵鴻運當頭的喜氣紅色、代表財富豐收的高貴金色，或是傳達春意盎然的活潑綠色，是為全新一年納福招財的開運御守。

此次DAMIANI 7款開運珠寶即以Absolute絕對高級珠寶系列為主，Absolute Special Classic共4款鑲嵌紅色碧璽的粉色碧璽的項鍊、耳環、手環與戒指，碧璽被視為具有平衡身心靈能量，紅色系的碧璽更具備開運喜氣。系列作品以珍貴的18K Mixed Gold鑲嵌，選用紅色與粉色兩種色彩碧璽製造遠近漸層的視覺效果，有如「落入人間的彩虹」，襯以圓形、橢圓、梨形、馬眼形等四種花式切割鑽石，勾勒出花朵、露水之美，展現對比柔和及通透感。