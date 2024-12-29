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DAMIANI義式繽紛美學迎新春 開運彩寶一次滿足

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石項鍊。圖／戴美安妮提供
模特兒配戴DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石項鍊。圖／戴美安妮提供

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）創立至今滿百年，為迎接新春，品牌特地獻上7款開運高級珠寶，鑲嵌別具寓意的各色繽紛彩色寶石，包括象徵鴻運當頭的喜氣紅色、代表財富豐收的高貴金色，或是傳達春意盎然的活潑綠色，是為全新一年納福招財的開運御守。

此次DAMIANI 7款開運珠寶即以Absolute絕對高級珠寶系列為主，Absolute Special Classic共4款鑲嵌紅色碧璽的粉色碧璽的項鍊、耳環、手環與戒指，碧璽被視為具有平衡身心靈能量，紅色系的碧璽更具備開運喜氣。系列作品以珍貴的18K Mixed Gold鑲嵌，選用紅色與粉色兩種色彩碧璽製造遠近漸層的視覺效果，有如「落入人間的彩虹」，襯以圓形、橢圓、梨形、馬眼形等四種花式切割鑽石，勾勒出花朵、露水之美，展現對比柔和及通透感。

而Mimosa含羞草系列則選用象徵愛、優雅與清純的摩根石，打造Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列項鍊與耳環。鑲嵌39.921克拉克拉摩根石主石的項鍊鏈墜還能單獨當作胸針配戴。而延續DAMIANI百年慶典的Masterpiece Fantasy Cut奇幻切割經典珍藏系列耳環，巧妙演繹「阿爾卑斯夢幻山泉」主題，以18K玫瑰金鑲嵌代表幸運和快樂的橄欖石、彩色剛玉與鑽石，捕捉春雪融化後的綺麗景致，彷彿春季萌芽的新鮮嫩葉，為所有人帶來視覺和心靈上的滿滿的正能量。

DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石項鍊，500萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石項鍊，500萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石項鍊，462萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石項鍊，462萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石耳環，178萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石耳環，178萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut Special Classic奇幻切割經典珍藏系列18K玫瑰金橄欖石、多彩藍寶石與鑽石耳環，206萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut Special Classic奇幻切割經典珍藏系列18K玫瑰金橄欖石、多彩藍寶石與鑽石耳環，206萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石戒指，63萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石戒指，63萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石耳環，324萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K玫瑰金摩根石與鑽石耳環，324萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石手鍊，243萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石手鍊，243萬元。圖／戴美安妮提供

珠寶 鑽石 開運

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