妖怪動物好療癒！vacanza X日本藝術家DOUBUTSU YOUKAI

台灣飾品vacanza本次再度跨海跨界攜手日本藝術家 DOUBUTSU YOUKAI獨家授權創作打造聯名系列，以十二生肖加上日本視為好運的吉祥動物「招財貓」成為第十三生肖，打造出13隻可愛又療癒的福獸角色，以療癒感的醜萌動物迎接新的一年的到來。

「YOUKAI」為日文幽靈或妖怪的意思，來自日本的藝術家DOUBUTSU YOUKAI使用具有可塑性的紙黏土，捏出獨一無二的動物幽靈，作品向來備受喜愛。本次的聯名合作不僅是DOUBUTSU YOUKAI首度跨國攜手台灣品牌，也是首次將創作運用於飾品上。聯名系列包含祈願手鍊、福獸擺飾以及福獸吊飾等，由DOUBUTSU YOUKAI藝術家原創的13款角色，以喜氣又招財的鍍14K金色純銀還原作品裡每個讓人會心一笑的金元寶細節，每款手鍊皆用台灣職人手工多股編織，不吸水，不易形成異味、不易退色、並且可碰水洗澡。