LV村上隆聯名盛大回歸！第一波連毛孩都搶穿繽紛小花

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶與知名日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手合作20週年，重新構想原本設計並換上全新面貌，共推出200多款新作，涵蓋男女服飾配件甚至滑板、咖啡杯、和毛孩牽繩項圈。充滿歡樂氣息的聯名系列將於2025年1月1日全球接受預訂第一波預定，並將於2025年3月推出以村上隆的春日櫻花圖案為主題的第二個篇章。

Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，透過村上隆極富想像力和色彩繽紛的美學世界，體現路易威登的藝術視野、傳統工藝以及尖端科技。1960 年代出生於東京的村上隆，以運用獨特手法結合傳統日本繪畫、科幻、動漫及異想天開的可愛角色而享譽國際，他的作品經常以重複的圖案、繪畫、雕塑以及電影等形式呈現，體現流行文化、歷史及藝術的交匯點。在時任路易威登藝術總監馬克雅各布斯（Marc Jacobs）的發起下，村上隆為雙方最早合作的Louis Vuitton × Murakami系列創作出充滿玩心又影響深遠的原創圖案，包括用萬花筒般的手法重新詮釋路易威登經典的Monogram圖案，這是史上首次重新設計路易威登的Monogram圖案。