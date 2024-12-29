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LV村上隆聯名盛大回歸！第一波連毛孩都搶穿繽紛小花

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor手拿咖啡杯PM，18,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor手拿咖啡杯PM，18,600元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶與知名日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手合作20週年，重新構想原本設計並換上全新面貌，共推出200多款新作，涵蓋男女服飾配件甚至滑板、咖啡杯、和毛孩牽繩項圈。充滿歡樂氣息的聯名系列將於2025年1月1日全球接受預訂第一波預定，並將於2025年3月推出以村上隆的春日櫻花圖案為主題的第二個篇章。

Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列，透過村上隆極富想像力和色彩繽紛的美學世界，體現路易威登的藝術視野、傳統工藝以及尖端科技。1960 年代出生於東京的村上隆，以運用獨特手法結合傳統日本繪畫、科幻、動漫及異想天開的可愛角色而享譽國際，他的作品經常以重複的圖案、繪畫、雕塑以及電影等形式呈現，體現流行文化、歷史及藝術的交匯點。在時任路易威登藝術總監馬克雅各布斯（Marc Jacobs）的發起下，村上隆為雙方最早合作的Louis Vuitton × Murakami系列創作出充滿玩心又影響深遠的原創圖案，包括用萬花筒般的手法重新詮釋路易威登經典的Monogram圖案，這是史上首次重新設計路易威登的Monogram圖案。

這次全新的聯名創作延續以往，但運用更為先進的技術，印刷出的圖案相較於過往更加清晰，色彩更為生動鮮豔，村上隆的每個人物與圖案也更為精準。其中運用 33種顏色製作出交錯的LV和花卉圖案Monogram Multicolore，出現在路易威登多款代表性的City Bag（包括 Keepall、Coussin、Dauphine、OnTheGo 和 Speedy）以及皮帶、錢包、楔形與草編鞋和搶眼的Rolling Trunk拉桿行李箱上；俏皮的LV Hands LOGO圖案裝飾於迷人的Alma BB手袋與優雅的絲質方巾上；運動鞋、鑰匙圈與滑板上則裝飾Superflat Panda圖案；Superflat Garden圖案和笑臉花朵則為Attrapes-Rêves香水瓶身妝點新貌；經典的櫻花圖案則出現在Capucines包、Papillon包、厚底涼鞋以及Courrier Lozine 110 Fleurs行李箱上。

路易威登推出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat Panda包包吊飾，28,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat Panda包包吊飾，28,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Superflat Monogram髮圈套裝，14,100元。圖／路易威登提供
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品牌代言人Zendaya詮釋的Louis Vuitton x Murakami形象廣告。圖／路易威登提供
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路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20週年。圖／路易威登提供
路易威登與著名當代藝術家村上隆慶祝雙方合作20週年。圖／路易威登提供
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Louis Vuitton x Murakami貂皮腰包，43萬7,000元。圖／路易威登提供
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Louis Vuitton x Murakami Superflat角色滑板，95,500元。圖／路易威登提供
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Louis Vuitton x Murakami Capucines East-West Mini手提包，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Capucines East-West Mini手提包，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Neverfull MM肩背包，92,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Neverfull MM肩背包，92,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami香水保護套，27,100元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami香水保護套，27,100元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Coussin BB肩背包，15萬8,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Coussin BB肩背包，15萬8,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Mini Square Trunk，34萬4,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Mini Square Trunk，34萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Micro Alma Monogram Multicolor鑰匙扣，35,400元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Micro Alma Monogram Multicolor鑰匙扣，35,400元。圖／路易威登提供
品牌代言人Zendaya率先於12月初即手提新款LOUIS VUITTON X MURAKAMI side trunk in Monogram Multicolor white包款現身紐約。圖／路易威登提供
品牌代言人Zendaya率先於12月初即手提新款LOUIS VUITTON X MURAKAMI side trunk in Monogram Multicolor white包款現身紐約。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Superflat 90方巾，20,100元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Superflat 90方巾，20,100元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Time Out Sneaker休閒鞋，46,800元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Time Out Sneaker休閒鞋，46,800元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Speedy Soft 30手提包，13萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Speedy Soft 30手提包，13萬5,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor狗頸圈XS，18,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Monogram Multicolor狗頸圈XS，18,600元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Rolling Trunk旅行箱，40萬4,000元。圖／路易威登提供
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LV 日本 行李箱

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