第七屆想辦法愛心公益市集 義賣募款183萬元創歷年之最

冬季冷空氣一波波來襲，今(28)日的台中市民廣場卻熱騰騰擠滿「粉有暖意」的愛心民眾。第七屆「想辦法愛心公益市集」，總結募款金額達183萬3,493元，創歷年之最；現場由各愛心攤主將所有善款捐給惠明視障者教養院作為營運經費，用滿溢愛心點亮惠明視障者教養院未來照護之路。

今年「想辦法愛心公益市集」，以創意的風格帶來平靜的「溫柔粉紅」為主題設計，號召80個愛心攤位以二手義賣為主。不少市民每年都扶老攜幼全家參與，今天更有熟門熟路清早就來卡位的市民，一整天市集買得夠、笑得夠、玩得開心。

「想辦法愛心公益市集」七年來持續傳愛，以實際行動取代致詞、握手社交形式。

本屆特別邀請台中市政府地政局共同主辦，並吸引眾多團體共襄盛舉，包括台中市地政士公會、台中市不動產經紀人公會、台中市不動產經紀代銷商業同業公會及台中市忠義國際同濟會等都加入聯合主辦的行列，展現各行各業對社會的溫暖力量。

惠明視障者教養院的院生因先天性多重障礙，生活中的基本動作都需要艱辛陪伴與練習，雖有公部門補助，但自籌經費仍面臨龐大缺口。每年「想辦法愛心公益市集」將新二手商品轉換為善款，以長期承諾為惠明視障者教養院致力籌募營運經費。

惠明視障者教養院院長甘淑娟指出，教養院都是多重障礙的視障院生，先天的障礙導致無法外出謀生，平日生活起居都需24小時關照，還好近年來有各界的幫忙，教養院才能全力照顧他們的食衣住行育樂。

今年「想辦法愛心公益市集」攤位中，有董娘團清衣櫃、不到千元帶走香奈兒等級精品搶翻天，有知名繪本畫家現場拍賣珍貴原作、有產地直送的新鮮小農商品，還有眾多實用實惠的二手居家用品，時尚、文青、主婦通通收穫滿滿，許多民眾響應號召穿著粉紅色裝扮並自備環保餐具參加。

聯合主辦的台中市不動產經紀人公會理事長陳淑惠指出，會員平日忙於工作，但仍能在歲末年終之際，相邀一起為惠明教養院的院生注入一份心力，非常有意義。

台中市高鐵文化觀光發展協會理事長楊明祥表示，台中市民水準真的很高，不但出人出力掏腰包做愛心，更以二手商品輪轉與環保餐具的行動支持永續實踐。

今天天氣雖冷，但伴隨著溫暖陽光人潮湧現，在活動區用舞蹈、歌聲、演奏等各項精彩表演接力不間斷，民眾一邊採購挖寶，一邊自備野餐墊在草地上欣賞、孩子們隨著音樂手足舞蹈，度過悠閒歡樂的周末時光，也讓更多市民朋友參與這場有意義的愛心活動。

整場會場由湧脈文化及極光天氣晴負責企劃執行設計，活動公益主持卓芳儀、彭佳冬、林瀅瀅、楊明祥，參與公益演出的表演團體則有：葳格之星(葳格高中熱舞社）、迷火佛拉明哥藝術中心、日月星辰、忠孝國小長笛團、惠來國小長笛團、泰耶爾墩親子愛樂團、花甲少年曾寶明、善男子樂團等精彩節目，讓活動充滿愛心歡樂。