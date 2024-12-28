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瑞士絕景重現中東？ 精品品牌旗艦店前進杜拜購物中心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以白色、淺原木色系裝潢的積家杜拜旗艦店，同時也能讓人於此進行不同的工藝體驗活動。圖／Jaeger-LeCoultre提供
以白色、淺原木色系裝潢的積家杜拜旗艦店，同時也能讓人於此進行不同的工藝體驗活動。圖／Jaeger-LeCoultre提供

除了亞洲、歐洲、美洲之外，瑞士精品品牌近年陸續聚焦於中東，無論是舉辦高級珠寶展、或開設全新精品店，例如近日便有瑞士高價鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）於杜拜購物中心為品牌旗艦店重新改裝，完整呈現品牌表廠所在地汝拉山谷的風景地貌精神，宛如沙漠中的一方精品綠洲。

瑞士的製表產業之所以聞名全球，除展現微型機械工藝的精妙複雜，或也因為瑞士的天然地景，讓表廠所在地成為不世出的文化地標。積家本次改裝則將表廠所在汝拉山谷的樹木、岩石和礦物化為地毯設計，同時積家經典表款Reverso系列的翻轉特色，則化為空間的設計語彙，當代、明亮。

旗艦店內並規劃了豐富的互動裝置，帶人欣賞「聲音之藝」、「天文複雜功能」、「精準走時」和「設計」的四大主題面向；互動式機芯展示牆則更從品牌自製的1,400枚機芯中精挑細選，下分為走時、（報時）鳴響、功能及纖薄的四個分類，凸顯積家在自製機芯上的豐富多元。兩間貴賓休息室與全新的委託藝術裝置，讓人可於此休息、或滿足特殊訂製的需求。

由於杜拜身為歐洲與亞洲轉機的重要轉運點之一，加上杜拜轉機所需時間通常可達半天之久，下次長途旅行杜拜，不妨前往杜拜中心地面層的積家（Jaeger-LeCoultre）旗艦店，感受精緻時光、瑞士地景的藝術之美。

積家（Jaeger-LeCoultre）為杜拜購物中心中的品牌旗艦店重新改裝，呈現品牌表廠所在地汝拉山谷的風景與精神。圖／Jaeger-LeCoultre提供
積家（Jaeger-LeCoultre）為杜拜購物中心中的品牌旗艦店重新改裝，呈現品牌表廠所在地汝拉山谷的風景與精神。圖／Jaeger-LeCoultre提供
除了多樣化的表帶、配件，積家杜拜購物中心旗艦店也提供了如面盤漆藝、彩繪琺瑯的訂製服務。圖／Jaeger-LeCoultre提供
除了多樣化的表帶、配件，積家杜拜購物中心旗艦店也提供了如面盤漆藝、彩繪琺瑯的訂製服務。圖／Jaeger-LeCoultre提供

品牌 杜拜 瑞士

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