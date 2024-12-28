瑞士絕景重現中東？ 精品品牌旗艦店前進杜拜購物中心

除了亞洲、歐洲、美洲之外，瑞士精品品牌近年陸續聚焦於中東，無論是舉辦高級珠寶展、或開設全新精品店，例如近日便有瑞士高價鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）於杜拜購物中心為品牌旗艦店重新改裝，完整呈現品牌表廠所在地汝拉山谷的風景地貌精神，宛如沙漠中的一方精品綠洲。

瑞士的製表產業之所以聞名全球，除展現微型機械工藝的精妙複雜，或也因為瑞士的天然地景，讓表廠所在地成為不世出的文化地標。積家本次改裝則將表廠所在汝拉山谷的樹木、岩石和礦物化為地毯設計，同時積家經典表款Reverso系列的翻轉特色，則化為空間的設計語彙，當代、明亮。

旗艦店內並規劃了豐富的互動裝置，帶人欣賞「聲音之藝」、「天文複雜功能」、「精準走時」和「設計」的四大主題面向；互動式機芯展示牆則更從品牌自製的1,400枚機芯中精挑細選，下分為走時、（報時）鳴響、功能及纖薄的四個分類，凸顯積家在自製機芯上的豐富多元。兩間貴賓休息室與全新的委託藝術裝置，讓人可於此休息、或滿足特殊訂製的需求。