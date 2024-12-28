網路炒價翻4倍 CASIO新作開賣首日即完售超火熱

現今的手表是由懷表延伸而來，而在教堂大鐘、懷表、手表之間，其實也有類似項鍊墜表、戒指、旅行迷你座鐘等多重形式，成為收藏品味、趣味與功能性的交集。日本品牌卡西歐（CASIO）為紀念手表50周年，推出了可愛的戒指手表：CRW-001，除了日前開放抽選預購資格，今日已於實體門市正式開賣。

這只「戒指表」CRW-001並非空穴來風，最早曾是由CASIO計算株式會社的前身、「樫尾製作所」開發了一款「指環煙斗」。然而即便科技發達的現代，為了實現將表款縮寫為正常尺寸的1/10，CASIO特別運用了高密度安裝技術與更小型的電池，同時表殼（戒指）結構是以金屬射出成型技術製造，加上特殊的玻璃黏合技術進而確保密封、具有防水性能，還能更換電池。