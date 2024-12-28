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網路炒價翻4倍 CASIO新作開賣首日即完售超火熱

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CASIO為了手表50周年，發表了微型的戒指表CRW-001。圖／CASIO提供
CASIO為了手表50周年，發表了微型的戒指表CRW-001。圖／CASIO提供

現今的手表是由懷表延伸而來，而在教堂大鐘、懷表、手表之間，其實也有類似項鍊墜表、戒指、旅行迷你座鐘等多重形式，成為收藏品味、趣味與功能性的交集。日本品牌卡西歐（CASIO）為紀念手表50周年，推出了可愛的戒指手表：CRW-001，除了日前開放抽選預購資格，今日已於實體門市正式開賣。

這只「戒指表」CRW-001並非空穴來風，最早曾是由CASIO計算株式會社的前身、「樫尾製作所」開發了一款「指環煙斗」。然而即便科技發達的現代，為了實現將表款縮寫為正常尺寸的1/10，CASIO特別運用了高密度安裝技術與更小型的電池，同時表殼（戒指）結構是以金屬射出成型技術製造，加上特殊的玻璃黏合技術進而確保密封、具有防水性能，還能更換電池。

表款（戒指）的內徑為20毫米，尺寸約為22號，並附上兩款墊片可調整成適合19或18毫米的指圍；6 位元數位LCD螢幕將可顯示時間、日曆、雙時區以及計時碼表功能，表款訂價4,200元；據了解先前開放網路抽籤預購之後，今日12月28日（六）於門市開賣，業已全數售完，目前網路上二手賣家開價約自9,000元至18,000元不等，等同翻倍約2至4倍不等；而除了未來網路炒價的漲幅或將成為表款延伸話題，CASIO手表50年還將推出何等新作，則讓人更加期待、引頸期盼。

由於必須將手表微型化成正常比例的1/10，CASIO特別運用了射出成型技術與特別的組裝技術，實現小巧的戒指表。圖／CASIO提供
由於必須將手表微型化成正常比例的1/10，CASIO特別運用了射出成型技術與特別的組裝技術，實現小巧的戒指表。圖／CASIO提供
CASIO 50周年紀念CRW-001戒指表，可顯示時間、雙時區、計時碼表等功能。圖／CASIO提供
CASIO 50周年紀念CRW-001戒指表，可顯示時間、雙時區、計時碼表等功能。圖／CASIO提供
CASIO 50周年的「CRW-001」戒指表靈感源自CASIO計算株式會社前身、樫尾製作所開發的一款「指環煙斗」。圖／CASIO提供
CASIO 50周年的「CRW-001」戒指表靈感源自CASIO計算株式會社前身、樫尾製作所開發的一款「指環煙斗」。圖／CASIO提供
在手表、教堂大鐘、懷表外，時計也存在包含墜鍊、旅行座鐘、戒指的多元形式。圖／CASIO提供
在手表、教堂大鐘、懷表外，時計也存在包含墜鍊、旅行座鐘、戒指的多元形式。圖／CASIO提供

戒指 日本 網路

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