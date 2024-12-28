TOD’S 2025蛇年包鞋選品 火紅上身、暖心走春
不同的顏色總帶來不同的能量、頻率。義大利時尚品牌TOD’S發表2025新年系列商品，無論是包款、鞋履、配件多以紅色入設計，呼籲新年的開運氣勢外，更帶來暖心能量。
Gommino「豆豆鞋」過往常以大地色系展現義大利的隨性寫意，新年系列則整雙染上了正紅：火紅的鞋面、鞋底，並搭配上黑色軟膠「豆豆」。鞋款的正面裝飾以金色細節，鞋底則有著TOD’S品牌的雙獅造型橢圓Logo，訂價29,900元；同樣擁有經典「豆豆底」的T-Vintage休閒鞋使用了好穿舒適的厚底，側邊裝飾以紅色色塊，大方也具運動氣息，白色鞋墊裡並藏有火紅的TOD’S字樣，訂價34,100元。
T-Timeless紅色小型肩包也從背帶、包款結構、翻蓋，全面染「紅」。翻蓋的五金使用品牌首字母的大寫金色T字，側背帶也選用厚實皮革，展現TOD'S不因為小巧而放棄對品質的堅持，也將紅包、喜氣、開運小物隨身收納，火熱走春。
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