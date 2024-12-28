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HUBLOT蛇年限量表 野性、奢華滿點的黑金時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
計時小表圈的外圍有著金色小蛇纏繞，與黑色的表殼、機芯、面盤相輝映。圖／HUBLOT提供
計時小表圈的外圍有著金色小蛇纏繞，與黑色的表殼、機芯、面盤相輝映。圖／HUBLOT提供

2025的蛇年即將來臨，不少瑞士高級手表品牌紛紛推出相應的主題表款，近日再有HUBLOT宇舶表發表了新款Spirit of Big Bang金蛇表，聚焦於黑金雙色的高反差對比視覺以及象徵循環、富裕的數字8，全球限量88只。

經過微噴砂處理拋光陶瓷的黑色表殼，由於經過雕刻處理，本身就呈現了宛如靈蛇的鱗片紋理，並搭配6顆H型鍍黑鈦金屬螺絲，魅惑、充滿神秘感；42毫米的面盤下使用了具有計時碼表功能的HUB4700自動上鏈機芯，同時HUBLOT並將三個計時小錶盤的外圍雕刻勾勒出了一只閃耀金蛇，也像是數字的8，有「發」的諧音聯想，也像是無限的符號，生生不息。

除了計時碼表功能，表款並具備防水100米性能，以及One Click單鍵快拆表帶裝置，可額外購買其它表帶、自行更換。透明的後底蓋可以近距離欣賞HUB4700自動上鏈機芯的打磨修飾細節，同時PVD黑色鈦金屬的表扣上則有著金色的HUBLOT字樣，讓表款在每一個細節、轉折處都展現了野性與奢華的力量感，全球限量88只，訂價則為108萬3,000元。

黑色噴砂陶瓷表圈上的蛇鱗紋理，是以精雕誕生、惟妙惟肖。圖／HUBLOT提供
黑色噴砂陶瓷表圈上的蛇鱗紋理，是以精雕誕生、惟妙惟肖。圖／HUBLOT提供
透明的後底蓋可欣賞由278個零件組成的HUB4700自動上鏈機芯細節。圖／HUBLOT提供
透明的後底蓋可欣賞由278個零件組成的HUB4700自動上鏈機芯細節。圖／HUBLOT提供
具酒桶形表殼的HUBLOT宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，以黑金雙色與精雕的蛇鱗紋理，展現野性奢華風格。圖／HUBLOT提供
具酒桶形表殼的HUBLOT宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，以黑金雙色與精雕的蛇鱗紋理，展現野性奢華風格。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，限量88只，108萬3,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宇舶表Spirit of Big Bang金蛇表，限量88只，108萬3,000元。圖／HUBLOT提供

瑞士 蛇年 黑色

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