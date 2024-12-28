HUBLOT蛇年限量表 野性、奢華滿點的黑金時光

2025的蛇年即將來臨，不少瑞士高級手表品牌紛紛推出相應的主題表款，近日再有HUBLOT宇舶表發表了新款Spirit of Big Bang金蛇表，聚焦於黑金雙色的高反差對比視覺以及象徵循環、富裕的數字8，全球限量88只。

經過微噴砂處理拋光陶瓷的黑色表殼，由於經過雕刻處理，本身就呈現了宛如靈蛇的鱗片紋理，並搭配6顆H型鍍黑鈦金屬螺絲，魅惑、充滿神秘感；42毫米的面盤下使用了具有計時碼表功能的HUB4700自動上鏈機芯，同時HUBLOT並將三個計時小錶盤的外圍雕刻勾勒出了一只閃耀金蛇，也像是數字的8，有「發」的諧音聯想，也像是無限的符號，生生不息。