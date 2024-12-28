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GODIVA首度攜手迪士尼人物！創意跨界春節禮盒 3大推薦

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
GODIVA首度攜手迪士尼經典人物，推出冬季限定聯名巧克力禮盒。圖/GODIVA提供
GODIVA首度攜手迪士尼經典人物，推出冬季限定聯名巧克力禮盒。圖/GODIVA提供

強強聯手，是許多品牌喜愛的行銷方式。今年春節禮，從本土百年品牌到海外經典，都不乏類此創意佳作。其中包括TWININGS唐寧茶Ｘ郭元益、舊振南Ｘ HUGH，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA也首度攜手迪士尼經典人物，讓春節禮盒選擇更多元豐富。

TWININGS唐寧茶與郭元益聯名推出兩款禮盒，「英倫風華」為木盒雙層茶點，特選郭元益百年糕點麻油綠豆、花生糕、鳳梨烏龍糕等，並獨創唐寧茶牛奶杏仁牛軋糖，還有三款唐寧鉑金系列茶包佐搭茶點。「伯爵風韻」則精選郭元益手路餅太陽酥餅、新品唐寧茶牛奶杏仁及夏威夷軟糖，茶款搭配唐寧經典系列的皇家伯爵茶。唐寧茶今年主題視覺邀請旅居德國的台灣藝術奇才蔡昉（Fang Tsai）跨國創作，優雅從容的戶外午茶氛圍在蔡昉的畫筆下深刻體現。

邁向136周年的百年品牌舊振南，以「歡度新春喜和圓滿」為主題推出8款春節禮盒，從中西融合的嶄新滋味，到充滿文化內涵與趣味的全新設計禮盒，傳遞滿滿年節祝福。其中，「舊振南ＸHUGH 聯名禮盒 核桃千層酥餅」首度與米其林必比登推薦的甜點餐廳HUGH dessert dining攜手跨界合作，以中式經典「甜燒餅」與「核桃酥」為創作靈感，結合法式千層技法，重新詮釋傳統糕餅的滋味。

此外，其他推薦如「吉好運禮盒」，以六角形設計呼應「祿」的象徵，搭配經典漢餅，傳遞財祿雙全的祝福與年節喜氣。「滿福大富翁-戳戳樂禮盒」則融入童年經典遊戲設計。「百福多寶盒」以清代宮廷御用寶盒為靈感，融合日本節慶料理意象，匯聚9款吉祥寓意的精緻甜品。

論及可愛度，享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，首度攜手迪士尼經典人物推出6款聯名巧克力禮盒系列，最讓人難以抗拒。其中，兩款經典米奇巧克力禮盒，以魅惑黑金展現奢華風格，包裝上印有經典米奇圖案，也具收藏價值，享用巧克力後，可分別做為珠寶首飾收納盒和外出手提袋使用。

系列中另有4款GODIVA經典米奇造型盒，以米奇頭造型可愛登場。金屬禮盒上印有GODIVA及迪士尼標誌，內藏5顆風味不同的Masterpieces獨立包裝巧克力。

GODIVA首度攜手迪士尼經典人物，推出冬季限定聯名巧克力禮盒。圖/GODIVA提供
GODIVA首度攜手迪士尼經典人物，推出冬季限定聯名巧克力禮盒。圖/GODIVA提供
TWININGS唐寧茶與郭元益聯名推出的「英倫風華禮盒」。圖/唐寧茶提供
TWININGS唐寧茶與郭元益聯名推出的「英倫風華禮盒」。圖/唐寧茶提供
「舊振南ＸHUGH 聯名禮盒 | 核桃千層酥餅」，以中式經典「甜燒餅」與「核桃酥」為創作靈感，結合法式千層技法，重新詮釋傳統糕餅的滋味。圖/舊振南提供
「舊振南ＸHUGH 聯名禮盒 | 核桃千層酥餅」，以中式經典「甜燒餅」與「核桃酥」為創作靈感，結合法式千層技法，重新詮釋傳統糕餅的滋味。圖/舊振南提供

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