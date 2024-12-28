莓酒報到！金色三麥、微醉出新品 啤酒變身草莓聖代味

舞台王者郭富城炸裂小巨蛋就是今天！台北小巨蛋在上周日（22日）已經火速展開演唱會搭台，為了讓台灣歌迷能盡情享受連續三天的天王動感魅力，台北小巨蛋周圍也已布置滿滿的演唱會宣傳，最受矚目的就是這台中華賓士的「純電越野之王The all-new electric G-Class.」，也引來不少汽車迷圍觀拍照，讓此次演唱會排場更大、更有看頭。

2024-12-27 15:20