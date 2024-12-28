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莓酒報到！金色三麥、微醉出新品 啤酒變身草莓聖代味

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
冰淇淋氣泡與酸甜草莓的完美融合，打造大人系冬季甜蜜風味。圖/日本三得利提供
冰淇淋氣泡與酸甜草莓的完美融合，打造大人系冬季甜蜜風味。圖/日本三得利提供

草莓季節到來，除了登入甜點、飲品，也走進啤酒世界。SUNMAI金色三麥「鮮果草莓啤酒」限時回歸，強調100%天然果實釀出。HOROYOI微醉則主打「草莓聖代」新口味，打造大人系冬季甜蜜風味。

金色三麥熱銷霸榜7年的「鮮果草莓啤酒」，即日起於全台7- ELEVEN限時販售，家樂福、大潤發、微風超市等通路陸續開賣，限量商品，售完為止。

被形容「香甜尾韻就像剛剛吃了一顆草莓」的鮮果草莓啤酒，使用100%鮮果釀造，不添加人工香料與色素，完美平衡草莓的香甜與啤酒的醇厚，開罐後香氣撲鼻，加上超可愛的色澤，彷彿置身結實累累的草莓園。

日本三得利旗下低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（ほろよい）」，時近年末也打造出夢幻冬季新品─全新「草莓聖代」。冰淇淋氣泡風味與草莓的完美結合，創

造出大人系的甜蜜新層次感。此外，HOROYOI微醉也首度攜手療癒系甜點品牌 Sugar Miss，即日起至明年1/8、到店購買草莓系列單品，即可獲得HOROYOI 微醉「草莓聖代」全新品項乙罐，數量有限、贈完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥限時限量推出「鮮果草莓啤酒」。圖/金色三麥提供
SUNMAI金色三麥限時限量推出「鮮果草莓啤酒」。圖/金色三麥提供

甜點 草莓 金色三麥

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