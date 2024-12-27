台中最好吃的鰻魚飯 進駐台中廣三SOGO百貨13樓
以「台中最好吃的鰻魚飯」聞名的《一膳》餐廳，今年迎來品牌成立第13週年，並於台中廣三SOGO百貨13樓開設全新門市。這個位於台中西區最具指標性購物地標的新店，將於2025年1月3日正式迎接消費者，為喜愛鰻魚美食的顧客帶來全新體驗。
《一膳》27日舉行新店開幕前的餐飲體驗活動，特別以「用心料理一份美好的餐食」為主題，邀請六大生產者親自分享品牌對品質的承諾。
總經理陳彩玉表示，一膳從源頭開始，每一項食材都經過嚴格挑選，確保最佳鮮度與品質；而在廚房中，主廚們以匠心精神，將每一片鰻魚細膩烤製，並搭配嚴選醬料與高品質米飯，呈現出層次豐富且風味絕佳的鰻魚飯。希望透過這樣的過程，讓每位顧客不僅品嚐到頂級的鰻魚口感，更感受背後對美食的熱愛與用心。
陳彩玉強調，自品牌創立以來，一膳以提供「超越日本等級的鰻魚飯」為目標，堅持技術的精進與味道的升華。不僅如此，品牌也致力於打造難忘的用餐體驗，從餐廳設計到服務細節，力求為每位顧客留下深刻印象。
此次進駐台中廣三SOGO百貨，是一膳繼續深耕台中市場的重要步伐，也是品牌追求卓越的一項展現。目前，一膳在中部地區已陸續開出3家分店。
陳彩玉說，即將邁入第14年的一膳，將持續以鰻魚飯為核心，不斷拓展品牌價值，為更多顧客帶來無與倫比的美味與感動。而廣三SOGO新店開幕當天，將推出多項限定活動，邀請所有鰻魚愛好者共襄盛舉，體驗一膳以心傳心的鰻魚料理之道。
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