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不可錯過的台灣味！網議十大夜市必吃美食一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不可錯過的台灣味！網議十大夜市必吃美食一次看 圖片來源/Unsplash
不可錯過的台灣味！網議十大夜市必吃美食一次看 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「夜市美食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的10大夜市美食。

擁有豐富小吃與餐廳的夜市是台灣的知名特色，各地遊客只要走上一趟，不僅能大飽口福，更能深刻體驗在地的飲食文化。近日熱播的美食競賽綜藝「夜市王」召集全台各大夜市攤商，比拼經典美食小吃，再次點燃了人們對夜市美食的熱情。有觀眾直言「夜市小吃已經是臺灣人血脈中不可或缺的一環」，而夜市的小吃美食百百種，其中最受網友熱議的又是哪一項呢？就讓我們來一探究竟吧！

宵夜必吃「串燒」濃醬碳烤超誘人 「臭豆腐」外酥內嫩醬料配料是美味關鍵

▲ 網友熱議TOP10夜市美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10夜市美食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「夜市美食」的討論，可以發現濃醬碳烤而成的「串燒」受到許多網友喜愛，許多網友在提名各大夜市的必吃美食時，都少不了串燒店的身影。串燒店以新鮮食材與豐富品項吸引顧客，各式食材在炭火上炙烤，刷上濃厚醬料，炭香、食材及醬料的味道融合，讓人難以抵抗。

許多網友認為串燒是下班下課後的最佳宵夜，「下班直奔夜市買串燒，吃飽後心滿意足」、「別人串好烤好，買回家直接開吃」，也難怪在各大夜市的燒烤攤位前，等待的人總是大排長龍，無論是朋友聚會或是一個人的小酌時光，都適合來上幾串香噴噴的串燒。

臺灣知名的特色美食「臭豆腐」也廣受討論，不論是經典的酥炸臭豆腐、麻辣湯底的蒸臭豆腐或先烤再炸的串燒臭豆腐，都各有其支持者，是到各地夜市不可錯過的美食。競賽節目「夜市王」第三集中，各大夜市的知名臭豆腐攤商同場較量。

網友看完後大讚「每家都想吃」、「炸到焦熾的豆腐外層」如甜筒般酥脆，「密實但柔軟的內餡」令人食指大動，也有網友指出「當每家水準差不多時就要靠泡菜或辣椒來拼輸贏」，除了豆腐本身，酸辣爽口的配料與濃郁的醬料也是臭豆腐的美味關鍵！

以新鮮蚵仔肉、太白粉與蛋煎炸的國民美食「蚵仔煎」也受到許多人青睞，連NVIDIA創辦人黃仁勳與台積電創辦人張忠謀在造訪寧夏夜市時都會來上一盤，是許多網友力推的夜市美食。

新鮮的蚵仔和酥脆的外皮是蚵仔煎的靈魂，一位網友便分享蚵仔煎是日本客戶「每次來台北唯一指定必吃美食」，也有網友表示「比較喜歡酥酥脆脆」的外皮，「以大量熱油煎出的焦脆羽衣口感極佳，用筷子夾下的瞬間就能感受到那股爽脆」。不同店家還會加入豆芽菜、白菜或茼蒿等多樣配料，為口味增添層次，讓蚵仔煎成為台灣最具特色的小吃之一。

台灣夜市的美食琳瑯滿目，金黃酥嫩的雞排、香而不膩的滷肉飯和香甜Q彈的地瓜球等魅力無窮的小吃，也都是走訪夜市時不能錯過的選擇。不如就趁現在趕緊走進熱鬧的夜市，享受一趟難忘的美食旅程吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夜市美食」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/10~2024/12/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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