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文姿云、林哲熹都來了！Burberry限定餐車獻節日風暖心
隨著新一年的即將來到，日前Burberry甫於全台最熱鬧商圈信義區打造了節慶限定餐車，以紅色格紋渲染了溫暖能量，近日再有多位名人包含小美林映維、男星林哲熹、時尚新人許韶恩以及文姿云都現身Burberry節慶限定餐車，帶人分享喜悅、也示範了英式風格的時尚穿搭。
2022奧運銅牌的空手道甜心文姿云一改運動上的氣魄，改以一款襲米色格紋牛角扣外套了搭配丹寧長褲，連帽的外套不僅保暖、有造型感，牛角扣更是相當英倫風格的設計元素，同時搭配白色的單寧褲，更顯現出文姿云的修長身形；時尚新人許韶恩除了一件Burberry經典長風衣外套搭配鏈條款的Rocking Horse格紋包氣質滿滿，身上重點更有一條紅色格紋的Burberry喀什米爾圍巾是品牌冬季重點單品，搭配上甜美笑容，十分英倫的校園風格。
「小美」林映唯身上的绗縫尼龍外套，是非常英國戶外風格的經典單品，除了寬大翻領採用燈心絨布，正面附兩個口袋的收納機能，過往常見於英國王室郊外探險時穿著相似設計；今年連續以多部戲劇作品引起話題的男星林哲熹，則是以2025春季的高領針織上衣搭配丹寧褲，舉手投足散發的氣場，讓人相信他還將在演藝領域更上層樓、大放異彩。
本次Burberry的節慶限定餐車是與台灣人氣甜點品牌承繼合作，由後者為Burberry打造了兩款獨家創作甜點：-18°c焦糖起司蛋糕－英式早餐茶風味，以及肉桂阿曼－莊園可可風味，並搭配Burberry的紅色格紋特殊包裝。餐車地點位於台北新光三越信義A9館1樓香緹之心，每日從中午12點至晚上7點營業，凡在現場加入Burberry官方LINE好友、有資格可購買獨家禮盒、並兌換Burberry熱飲乙杯，限量供應。活動已由即日起開始，並至2025年1月2日為止。
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