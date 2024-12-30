文化幣FUN大啦！最高千元等你拿

音樂劇《鐘樓怪人》，此次使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，等於最多省1,500元！圖／聯合數位文創提供

2025年文化幣即將開始發放，新的一年就是要一起FUN！使用文化幣可以參與各種精彩有趣的藝文體驗，udnFunLife更加碼推出滿額贈的好康活動，現正熱賣的展演節目，也有不少加碼優惠方案，一起來看看吧。

歡慶文化幣上線的首月，便祭出第一重FUN大好禮！1/1至1/31期間，凡使用文化幣在udn售票網購買展演節目，單筆消費總金額滿500元，將有機會抽中價值千元的購物金，下次消費即可1點折抵1元，幫你的荷包精打細算，降低門檻接觸更多喜歡的展演活動。

普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。圖／聯合數位文創提供

udnFunLife近年來引進各種經典作品不遺餘力，包括連獲七次金氏世界紀錄保證、打破多項全球紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，此次使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，等於最多省1,500元！普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》，匈牙利國家歌劇院原裝首度來台，使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供

還有小孩的最愛！超巨型37公尺長、泰坦巨龍等身大復原骨骼震撼登台，《史前巨獸泰坦恐龍展》同步推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並使用文化幣折抵，即享優惠價440元(原價490元)。