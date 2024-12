文化幣FUN大啦！最高千元等你拿

音樂劇《鐘樓怪人》,此次使用文化幣購買,即可當筆折扣300元,等於最多省1,500元!圖/聯合數位文創提供

2025年文化幣即將開始發放,新的一年就是要一起FUN!使用文化幣可以參與各種精彩有趣的藝文體驗,udnFunLife更加碼推出滿額贈的好康活動,現正熱賣的展演節目,也有不少加碼優惠方案,一起來看看吧。

歡慶文化幣上線的首月,便祭出第一重FUN大好禮!1/1至1/31期間,凡使用文化幣在udn售票網購買展演節目,單筆消費總金額滿500元,將有機會抽中價值千元的購物金,下次消費即可1點折抵1元,幫你的荷包精打細算,降低門檻接觸更多喜歡的展演活動。

普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》使用文化幣購買指定票區,也可以享85折的超值優惠。圖/聯合數位文創提供

udnFunLife近年來引進各種經典作品不遺餘力,包括連獲七次金氏世界紀錄保證、打破多項全球紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》,此次使用文化幣購買,即可當筆折扣300元,等於最多省1,500元!普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》,匈牙利國家歌劇院原裝首度來台,使用文化幣購買指定票區,也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼! © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供

還有小孩的最愛!超巨型37公尺長、泰坦巨龍等身大復原骨骼震撼登台,《史前巨獸泰坦恐龍展》同步推出線上優惠,於udn售票網點選「展期單人票」,並使用文化幣折抵,即享優惠價440元(原價490元)。