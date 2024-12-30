快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

文化幣FUN大啦！最高千元等你拿

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

音樂劇《鐘樓怪人》，此次使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，等於最多省1,500元！圖／聯合數位文創提供
音樂劇《鐘樓怪人》，此次使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，等於最多省1,500元！圖／聯合數位文創提供

2025年文化幣即將開始發放，新的一年就是要一起FUN！使用文化幣可以參與各種精彩有趣的藝文體驗，udnFunLife更加碼推出滿額贈的好康活動，現正熱賣的展演節目，也有不少加碼優惠方案，一起來看看吧。

歡慶文化幣上線的首月，便祭出第一重FUN大好禮！1/1至1/31期間，凡使用文化幣在udn售票網購買展演節目，單筆消費總金額滿500元，將有機會抽中價值千元的購物金，下次消費即可1點折抵1元，幫你的荷包精打細算，降低門檻接觸更多喜歡的展演活動。

普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。圖／聯合數位文創提供
普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。圖／聯合數位文創提供

udnFunLife近年來引進各種經典作品不遺餘力，包括連獲七次金氏世界紀錄保證、打破多項全球紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，此次使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，等於最多省1,500元！普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》，匈牙利國家歌劇院原裝首度來台，使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供
《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供

還有小孩的最愛！超巨型37公尺長、泰坦巨龍等身大復原骨骼震撼登台，《史前巨獸泰坦恐龍展》同步推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並使用文化幣折抵，即享優惠價440元(原價490元)。

文化幣越用越超值，現在就解鎖你的文化冒險吧！別忘了加入udnFunLife 的LINE@，不僅能掌握第一手的藝文消息，也會不定期提供好康優惠，除了第二重節目加碼優惠，過年期間也將解鎖全會員的回饋活動，更多詳情請洽 瘋活動官網或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」。

LINE 國家歌劇院 音樂劇

延伸閱讀

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

LINE GO會員突破430萬 上線一年機場接送、共享車成長5倍

LINE推出LINE POINTS GAME 可玩遊戲賺點數

相關新聞

文化幣FUN大啦！最高千元等你拿

2025年文化幣即將開始發放，新的一年就是要一起FUN！使用文化幣可以參與各種精彩有趣的藝文體驗，udnFunLife更加碼推出滿額贈的好康活動，現正熱賣的展演節目，也有不少加碼優惠方案，一起來看看吧。

有行旅／專家帶路 訪陶瓷之鄉

日本九州佐賀是著名的陶瓷之鄉，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有天空的窯鄉...

鬍子爺爺「牛奶巧克力泡芙」登場！酷聖石草莓系列開賣

連鎖泡芙品牌「beard papa's」自1月1日至1月31日期間，限時推出「牛奶巧克力泡芙」，使用明治黑巧克力，搭配經...

2024回顧與展望╱國際精品逆境中的多元化與大風吹

回看2024年，奧運與世界12強棒球賽的金牌效益為時尚產業帶來了話題效應與紅利；然而因為財報數字的疲軟，精品產業持續展開...

從烤鴨吃到佛跳牆！ 6間「特色年菜組」年夜飯不用愁

新年的腳步越來越近，除夕年夜飯準備好了嗎？包括王品、饗賓餐旅、老協珍等諸多品牌，均在年前推出不同的年菜方案，從烤鴨、台菜...

企業尾牙採購預算提高近6成 網家：年菜業績年增30%

年終尾牙與農曆年節接踵而至，企業及家庭的採購需求持續升溫，網家PChome 24h購物指出，今年11月迄今，尾牙禮品大宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。