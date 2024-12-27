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郭富城演唱會今小巨蛋開唱 與中華賓士共同展現王者風範

聯合新聞網／ 聯合數位文創
郭富城演唱會今小巨蛋開唱 與中華賓士共同展現王者風範。圖／聯合數位文創提供
郭富城演唱會今小巨蛋開唱 與中華賓士共同展現王者風範。圖／聯合數位文創提供

舞台王者郭富城炸裂小巨蛋就是今天！台北小巨蛋在上周日（22日）已經火速展開演唱會搭台，為了讓台灣歌迷能盡情享受連續三天的天王動感魅力，台北小巨蛋周圍也已布置滿滿的演唱會宣傳，最受矚目的就是這台中華賓士的「純電越野之王The all-new electric G-Class.」，也引來不少汽車迷圍觀拍照，讓此次演唱會排場更大、更有看頭。

在台成立超過50年的豪華汽車品牌「中華賓士」，向來致力於提供客戶最高品質的銷售和售後服務，於今年年末特別贊助郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》，如同天王郭富城在舞台上不斷突破自我、締造經典，中華賓士也將持續以創新服務與卓越品質，為客戶帶來更美好的生活體驗。

除了台北小巨蛋內天王郭富城帶來震撼演出，中華賓士也在場外展示純電越野之王The all-new electric G-Class.，以「馭動未來」的超前形象，如同天王郭富城這次精心打造的「魔幻方塊凱旋門」，即將帶給台灣歌迷的充滿未來感的震撼夜晚。除此之外，中華賓士特別推出限時社群抽獎活動，即日起至12/29，只要使用中華賓士社群限定濾鏡，並與小巨蛋場外的The all-new electric G-Class.合影並公開上傳IG，就有機會獲得精美禮品。活動詳情請關注中華賓士官方FB與IG。

由爵士娛樂, 聯合數位文創, 時藝多媒體, IME台灣聯合主辦、小美工作室協辦、中華賓士特別贊助的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」今日於台北小巨蛋正式登場，演唱會相關資訊請上udn售票網或瘋表演官方粉絲團。

中華賓士 小巨蛋 演唱會

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