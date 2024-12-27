Weekend Max Mara發表假日系列 閃耀、自由且優雅

無論是西曆或東方傳統的新年都將來到，除了交換禮物、隨身的配件，為自己添購全新造型更能閃亮迎向新年。Weekend Max Mara發表了 「SPARKLING HOLIDAY」系列商品，以簡約氣質搭配閃耀水晶或銀色鞋履，展現團聚、分享的歡快能量。

甜美的Pasticcino點心包在球形金屬上鑲嵌了水晶，讓包款像是隨身帶著1970年代的Disco水晶球，派對、隨時就要開始熱鬧；水鑽金屬胸針、亮片裝飾平紋針織半身裙、金屬色喬其紗（georgette）長裙都有著銀色或閃耀的金屬光澤，其中胸針有著大寫Weekend的首字母W、代表放假心情，而半身裙或長裙則各有俏皮或都會風格。