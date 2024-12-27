聽新聞
0:00 / 0:00
Weekend Max Mara發表假日系列 閃耀、自由且優雅
無論是西曆或東方傳統的新年都將來到，除了交換禮物、隨身的配件，為自己添購全新造型更能閃亮迎向新年。Weekend Max Mara發表了 「SPARKLING HOLIDAY」系列商品，以簡約氣質搭配閃耀水晶或銀色鞋履，展現團聚、分享的歡快能量。
甜美的Pasticcino點心包在球形金屬上鑲嵌了水晶，讓包款像是隨身帶著1970年代的Disco水晶球，派對、隨時就要開始熱鬧；水鑽金屬胸針、亮片裝飾平紋針織半身裙、金屬色喬其紗（georgette）長裙都有著銀色或閃耀的金屬光澤，其中胸針有著大寫Weekend的首字母W、代表放假心情，而半身裙或長裙則各有俏皮或都會風格。
長版馬海毛針織衫有著低調、百搭的灰色視覺與溫暖觸感，成為混搭的實穿單品；由背部開扣的白色緞面上衣則有著亮面與輕滑觸感，可搭配前述的亮片裝飾平紋針織半身裙或金屬色喬其紗長裙，在餐桌或舞池裡，愜意且優雅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言