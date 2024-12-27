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Weekend Max Mara發表假日系列 閃耀、自由且優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Weekend Max Mara 水鑽緞面Pasticcino點心包，15,900元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 水鑽緞面Pasticcino點心包，15,900元。圖／Weekend Max Mara提供

無論是西曆或東方傳統的新年都將來到，除了交換禮物、隨身的配件，為自己添購全新造型更能閃亮迎向新年。Weekend Max Mara發表了 「SPARKLING  HOLIDAY」系列商品，以簡約氣質搭配閃耀水晶或銀色鞋履，展現團聚、分享的歡快能量。

甜美的Pasticcino點心包在球形金屬上鑲嵌了水晶，讓包款像是隨身帶著1970年代的Disco水晶球，派對、隨時就要開始熱鬧；水鑽金屬胸針、亮片裝飾平紋針織半身裙、金屬色喬其紗（georgette）長裙都有著銀色或閃耀的金屬光澤，其中胸針有著大寫Weekend的首字母W、代表放假心情，而半身裙或長裙則各有俏皮或都會風格。

長版馬海毛針織衫有著低調、百搭的灰色視覺與溫暖觸感，成為混搭的實穿單品；由背部開扣的白色緞面上衣則有著亮面與輕滑觸感，可搭配前述的亮片裝飾平紋針織半身裙或金屬色喬其紗長裙，在餐桌或舞池裡，愜意且優雅。

Weekend Max Mara「SPARKLING  HOLIDAY」系列商品，以簡約氣質搭配閃耀水晶或銀色鞋履，展現歡快能量。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara「SPARKLING  HOLIDAY」系列商品，以簡約氣質搭配閃耀水晶或銀色鞋履，展現歡快能量。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 金屬色喬其紗長裙，15,400元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 金屬色喬其紗長裙，15,400元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 長版馬海毛針織衫，16,800元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 長版馬海毛針織衫，16,800元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 水鑽金屬胸針，5,100元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara 水鑽金屬胸針，5,100元。圖／Weekend Max Mara提供

交換禮物 水晶

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