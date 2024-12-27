快訊

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

每月小確幸！JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動，2025年回饋活動將持續進行。圖/JCB提供
JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動，2025年回饋活動將持續進行。圖/JCB提供

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動，長期以來受到卡友好評，悠遊卡公司今日宣布2025年回饋活動將持續進行，只要當月完成登錄，持登錄卡片使用自動加值500元或其倍數，就可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元，活動期間每卡限參加登錄3次。

自2025年1月1日至12月31日止，持有JCB極緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊Debit卡的卡友，在活動專屬網頁登錄成功後，即可享有「自動加值10%現金回饋」活動參加資格，持當月登錄成功的卡片於當月使用自動加值500元或其倍數，可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元不累贈，每月限量37,000名，活動期間每卡限參加登錄3次。

悠遊卡公司提醒，持有JCB晶緻卡等級以上（含極緻）的悠遊聯名卡，至活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值10%現金回饋，每月1日上午9:00準時開放登錄。每卡每月須完成登錄，以取得當月活動參加資格，限量名額先搶先贏。

悠遊卡 聯名卡

延伸閱讀

好房子品質系列(一)：耐震篇　寶舖堅持比肩核電廠最高等級抗震

BBB公司債 優先布局

經理人面對面／錢進非投等債 有三優勢

Instagram跨年彩蛋多連發 3招串起一整年精彩時刻

相關新聞

Weekend Max Mara發表假日系列 閃耀、自由且優雅

無論是西曆或東方傳統的新年都將來到，除了交換禮物、隨身的配件，為自己添購全新造型更能閃亮迎向新年。Weekend Max...

每月小確幸！JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動，長期以來受到卡友好評，悠遊卡公司今日宣布2025年回饋活動將持續...

IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，再度推出新店迎客。這間「新店」是福容的起家厝「福容大飯...

台灣好湯金泉獎元旦投票起跑 宜蘭礁溪溫泉志在三連霸

交通部觀光署舉辦台灣好湯金泉獎評比，邁入第三屆，明年1月1日到31日是網路票選，採取1人1票，將影響評比結果。礁溪溫泉此...

浪琴Longines蛇年生肖表聯名中國藝術家鄔建安靈蛇獻瑞

2025的生肖蛇年、乙巳年即將來到，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）與中國藝術家鄔建安合作，發表了一只征服者復刻系列...

整建20年台鐵高雄車站明完工 紀念一卡通同步限量開賣

歷經20年整建，高雄車站將於今年12月28日全面完工，台鐵公司也攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通，將於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。