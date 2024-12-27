每月小確幸！JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動，長期以來受到卡友好評，悠遊卡公司今日宣布2025年回饋活動將持續進行，只要當月完成登錄，持登錄卡片使用自動加值500元或其倍數，就可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元，活動期間每卡限參加登錄3次。

自2025年1月1日至12月31日止，持有JCB極緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊Debit卡的卡友，在活動專屬網頁登錄成功後，即可享有「自動加值10%現金回饋」活動參加資格，持當月登錄成功的卡片於當月使用自動加值500元或其倍數，可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元不累贈，每月限量37,000名，活動期間每卡限參加登錄3次。

悠遊卡公司提醒，持有JCB晶緻卡等級以上（含極緻）的悠遊聯名卡，至活動專屬網頁登錄成功後，並在登錄當月完成自動加值，即可享有自動加值10%現金回饋，每月1日上午9:00準時開放登錄。每卡每月須完成登錄，以取得當月活動參加資格，限量名額先搶先贏。