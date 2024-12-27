IKEA主題飯店再+1！全新徠旅中壢試營運 每房2,299元起

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，再度推出新店迎客。這間「新店」是福容的起家厝「福容大飯店中壢店」，耗資上億改裝，轉型為「福容徠旅中壢」，也是輕旅品牌、徠旅體系下第5家分店。

「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA，打造中壢車站商圈唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。新館即起開放訂房，試營運至2025年3月31日，試營運期間、雙人入住每間含兩客早餐2,699元起，不含早餐2,299元起。享福卡會員利用官網和電話訂房，入住可再依會員等級優惠折扣，金福級會員每人1,012元即可入住。

「福容徠旅中壢」歷經4次更名，2002年初建、取名為「麗寶國際商務客棧」，後更名為「福容國際商務客棧」。2007年進入福容大飯店連鎖的第一年，現址再 度更名為「福容大飯店中壢店」。直至2024年4月3日花蓮大地震，造成飯店主體局部受損，福容因此規劃全面修繕，並順應市場的變化，重新掛牌為「福容徠旅中壢」。

「福容徠旅」為福容大飯店於2023年創建的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新、 活力，融合在地風情、深度旅遊、共創價值。第一家店開在高雄前金，並與全球知名居家品牌 IKEA（宜家家居）的企業業務攜手，打造一整層17 間、以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房。此次「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA，將4樓重新整修成15間別具風格的三大親子主題房，包括森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。

「福容徠旅中壢」共有154間客房，從8坪到22坪，房型種類多樣化，另設有健身房、自助洗衣房、 商務中心、樂聚餐廳等。早餐提供自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。此外，品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。

「徠旅中壢」位於桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到5分鐘，從機場捷運 A22步行僅需15分鐘，途經在地知名的「中平商圈」，距離飯店車程約6分鐘還有美食林立的「中壢觀光夜市」。另步行可達的景點，還包括曾經是中壢警察局日式宿舍群的「壢景町」、百年寺廟仁海宮與日治時代的歷史古蹟，可串起一條人文散步路線。