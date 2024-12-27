台灣好湯金泉獎元旦投票起跑 宜蘭礁溪溫泉志在三連霸

交通部觀光署舉辦台灣好湯金泉獎評比，邁入第三屆，明年1月1日到31日是網路票選，採取1人1票，將影響評比結果。礁溪溫泉此前2屆皆獲十泉十美獎金獎，今年力拚三連霸，縣府號召縣民投票支持，業者也推出「投票送優惠」等活動。

冬季是泡溫泉的時節，台灣共有19個溫泉區，礁溪是唯一的平地溫泉。宜蘭縣府今天號召民眾支持礁溪溫泉奪金泉獎，縣長林姿妙表示，礁溪溫泉有品質保證，盼透過溫泉季帶動經濟、士農工商。

觀光署3年前開始舉辦「溫泉屆奧斯卡」台灣好湯金泉獎，由專家與民眾共同評選，分為7個獎項：十泉十美獎、最佳創新獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎，以及貼心服務獎；評選先由專家實地現勘，再讓民眾網路票選。

礁溪溫泉此前2屆連續獲得最大獎十泉十美獎金獎，以及最佳創新獎，今年志在三連霸。宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長梁博凱表示，今年票選採1人1票制，對縣市人口數多的溫泉區如新北的北投有利，礁溪想要三連霸，需要宜蘭與全國民眾支持。

梁博凱說，礁溪溫泉周邊產業完整，包含健康養生、美食特產，溫泉本身無色無味、養顏美容，加上離台北近，是不可多得的溫泉區；在地業者也團結一致，規畫優惠活動，消費者秀出投票截圖，可享買一送一或九折等，詳細方案待敲定後公布。