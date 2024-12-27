浪琴Longines蛇年生肖表聯名中國藝術家鄔建安靈蛇獻瑞

2025的生肖蛇年、乙巳年即將來到，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）與中國藝術家鄔建安合作，發表了一只征服者復刻系列蛇年生肖表，透過漸層紅色面盤與金色細節，懷舊且優雅地邁向全新2025，限量發行。

身形修長、捲曲的蛇具有直覺、韌性的特色，並帶有重生、改變的指涉。來自北京的中國藝術家鄔建安於是取蛇之形、以蛇嘴咬住一只靈芝，象徵由智慧的靈蛇帶來了健康，並將這幅圖案描繪於表款的封閉式後底蓋上；40毫米精鋼表殼的復刻征服者系列，重現了1950年代風格的面盤時標、多邊形後底蓋，金色的三角形小時時標位於面盤外側，酒紅色的視覺則由外側朝內呈現漸層，也有幾分紅酒、微醺、熟成的聯想。