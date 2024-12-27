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浪琴Longines蛇年生肖表聯名中國藝術家鄔建安靈蛇獻瑞

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
征服者復刻系列腕表帶有1950年代的懷舊色彩。圖／浪琴表提供
征服者復刻系列腕表帶有1950年代的懷舊色彩。圖／浪琴表提供

2025的生肖蛇年、乙巳年即將來到，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）與中國藝術家鄔建安合作，發表了一只征服者復刻系列蛇年生肖表，透過漸層紅色面盤與金色細節，懷舊且優雅地邁向全新2025，限量發行。

身形修長、捲曲的蛇具有直覺、韌性的特色，並帶有重生、改變的指涉。來自北京的中國藝術家鄔建安於是取蛇之形、以蛇嘴咬住一只靈芝，象徵由智慧的靈蛇帶來了健康，並將這幅圖案描繪於表款的封閉式後底蓋上；40毫米精鋼表殼的復刻征服者系列，重現了1950年代風格的面盤時標、多邊形後底蓋，金色的三角形小時時標位於面盤外側，酒紅色的視覺則由外側朝內呈現漸層，也有幾分紅酒、微醺、熟成的聯想。

表款使用了L888.5自動上鍊機芯，具備抗磁性的矽游絲、以及72小時動力儲存。表款限量2025只，台灣僅少量到貨，訂價10萬2,100元，可洽全台浪琴名品店詢問。

全球限量2,025只的浪琴征服者復刻系列蛇年生肖表，底蓋並刻有限量編號。圖／浪琴表提供
全球限量2,025只的浪琴征服者復刻系列蛇年生肖表，底蓋並刻有限量編號。圖／浪琴表提供
浪琴的蛇年生肖表以蛇與靈芝為元素，指涉了蛻變、重生與健康。圖／浪琴表提供
浪琴的蛇年生肖表以蛇與靈芝為元素，指涉了蛻變、重生與健康。圖／浪琴表提供
浪琴的征服者復刻系列蛇年生肖表，將附專屬表盒以供收藏。圖／浪琴表提供
浪琴的征服者復刻系列蛇年生肖表，將附專屬表盒以供收藏。圖／浪琴表提供

生肖 藝術家 蛇年

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