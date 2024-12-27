整建20年台鐵高雄車站明完工 紀念一卡通同步限量開賣

歷經20年整建，高雄車站將於今年12月28日全面完工，台鐵公司也攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通，將於12月28日上午9時在高雄車站台鐵便當販賣店-高雄販賣台及台鐵夢工場網路商店開賣。

台鐵公司表示，此次一卡通設計靈感以高雄車站具代表性的天棚作為設計主軸，除了象徵高雄晴朗天空的雲朵狀不規則橢圓形鋁板及天窗，卡面更融合車站書法題字並加大卡片形式，象徵二期工程完工後的現代感。

台鐵公司說，《高雄車站完工紀念》一卡通首波限量販售將於12月28日上午9時於高雄車站台鐵便當販賣店-高雄販賣台及台鐵夢工場網路商店搶先開跑，每張售價180元。2025年1月8日起也將在全台各台鐵夢工場門市開賣。

另外，台鐵公司表示，攜手日本株式會社関水金屬KATO公司推出的2款台鐵EMU3000型N規精密模型，也將於12月28日在台鐵夢工場實體門市及網路商店同步開放預購，共有「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛預購價9700元（原價10,800元），每人各款限預購1套。