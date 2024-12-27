快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空與三麗鷗合作彩繪機 「糖果機」首航飛巴黎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的3架Hello Kitty彩繪機，「糖果機」壓軸登場。圖／長榮航空提供
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的3架Hello Kitty彩繪機，「糖果機」壓軸登場。圖／長榮航空提供

長榮航空今年與三麗鷗公司推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，8月28日首航芝加哥的「閨蜜機」、12月4日首航仙台的「粉萌機」，昨天晚上11點30分也迎接「糖果機」首航，陪伴旅客飛往被譽為「花都」的巴黎，主角之一的Hello Kitty也身穿空服員制服現身，讓旅客爭相合影，氣氛熱絡。

長榮航空表示，為慶祝「糖果機」壓軸登場，昨於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸活動入場禮還加贈精美糖果機限定行李掛牌，拍照打卡可獲得三麗鷗明星貼紙及長榮航空限量LOGO商品。另贈品首航班旅客「HELLO KITTY手提收納包中包」。

參與的旅客陳先生表示，得知長榮航空Hello Kitty彩繪機要飛往巴黎後，特別選擇首航班，就是要來感受Hello Kitty糖果機的魅力，最特別的是還看到Hello Kitty本尊前來現場，希望之後還有機會可以搭乘長榮航空其他5架Hello Kitty彩繪機。

長榮航空表示，長榮Hello Kitty彩繪機共有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」，陪伴旅客飛航巴黎、芝加哥、仙台、宿霧、克拉克及峇里島，機上也推出眾多的三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等，還有兒童餐搭配可愛餐盒，讓旅客與三麗鷗明星家族相伴出遊。

有獎徵答首位搶答旅客由長榮航空協理游家傑（左二）頒獎，旅客興奮表示這是最好的生日禮物。圖／長榮航空提供
有獎徵答首位搶答旅客由長榮航空協理游家傑（左二）頒獎，旅客興奮表示這是最好的生日禮物。圖／長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品。圖／長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品。圖／長榮航空提供

Hello Kitty 糖果 長榮

延伸閱讀

長榮航空Hello Kitty糖果機壓軸登場　首航台北-巴黎

送自己歲末禮物！臺北捷運攜三麗鷗推出「HELLO KITTY站長公仔悠遊卡」限量6000張，同步週邊搶先看

長榮航空即日起推聖誕優惠 飛沖繩、新加坡萬元有找

長榮航空Hello Kitty「粉萌機」期間限定 快閃高雄-香港航線

相關新聞

浪琴Longines蛇年生肖表聯名中國藝術家鄔建安靈蛇獻瑞

2025的生肖蛇年、乙巳年即將來到，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）與中國藝術家鄔建安合作，發表了一只征服者復刻系列...

整建20年台鐵高雄車站明完工 紀念一卡通同步限量開賣

歷經20年整建，高雄車站將於今年12月28日全面完工，台鐵公司也攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通，將於1...

長榮航空與三麗鷗合作彩繪機 「糖果機」首航飛巴黎

長榮航空今年與三麗鷗公司推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，8月28日首航芝加哥的「閨蜜機」、12月4日首航仙台...

長榮航空與三麗鷗合作 全新「糖果機」壓軸登場

長榮航空2024年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，12月26日晚上11點30分「糖果機」，壓...

王榆鈞音樂劇場 七年級給台灣的情書

七年級的音樂藝術家王榆鈞為「甘露水」雕像寫的歌感動無數人，12月27日至29日，她在萬芳、鳳嬌催化室及各方創作好手共同合...

Mister Donut甜甜圈10入299！CoCo冬韻擂焙珍奶10元

新的一年即將到來，寒流也將前來報到。為了幫民眾在年末暖身，「CoCo」限時推出「冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠；「Mis...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。