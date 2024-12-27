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長榮航空與三麗鷗合作彩繪機 「糖果機」首航飛巴黎
長榮航空今年與三麗鷗公司推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，8月28日首航芝加哥的「閨蜜機」、12月4日首航仙台的「粉萌機」，昨天晚上11點30分也迎接「糖果機」首航，陪伴旅客飛往被譽為「花都」的巴黎，主角之一的Hello Kitty也身穿空服員制服現身，讓旅客爭相合影，氣氛熱絡。
長榮航空表示，為慶祝「糖果機」壓軸登場，昨於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸活動入場禮還加贈精美糖果機限定行李掛牌，拍照打卡可獲得三麗鷗明星貼紙及長榮航空限量LOGO商品。另贈品首航班旅客「HELLO KITTY手提收納包中包」。
參與的旅客陳先生表示，得知長榮航空Hello Kitty彩繪機要飛往巴黎後，特別選擇首航班，就是要來感受Hello Kitty糖果機的魅力，最特別的是還看到Hello Kitty本尊前來現場，希望之後還有機會可以搭乘長榮航空其他5架Hello Kitty彩繪機。
長榮航空表示，長榮Hello Kitty彩繪機共有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」，陪伴旅客飛航巴黎、芝加哥、仙台、宿霧、克拉克及峇里島，機上也推出眾多的三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等，還有兒童餐搭配可愛餐盒，讓旅客與三麗鷗明星家族相伴出遊。
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