快訊

台智光採購案涉施壓社會局 3連霸議員陳重文圖利罪判8年6月

車型命名展現中國製造 比亞迪王傳福與電動車的大時代

「168斷食」建議最多半年，減重效果最佳是這族群！2種情況的人不適合

長榮航空與三麗鷗合作 全新「糖果機」壓軸登場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Hello Kitty特別與全部有獎徵答獲獎旅客合影留念，除了台灣旅客外，還有多位外籍旅客踴躍參與，一同度過歡樂時光。（長榮航空提供）
Hello Kitty特別與全部有獎徵答獲獎旅客合影留念，除了台灣旅客外，還有多位外籍旅客踴躍參與，一同度過歡樂時光。（長榮航空提供）

長榮航空2024年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，12月26日晚上11點30分「糖果機」，壓軸登場，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸，打造繽紛的精美視覺，除了有大型主題背板、拱門外，還特別推出拍照背板，讓旅客與五位糖果機的三麗鷗明星合照。

長榮航空指出，Hello Kitty糖果機的機身彩繪圖案繽紛奪目，可愛的三麗鷗明星除了大家最熟悉的Hello Kitty，還有超人氣的酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗，陪伴旅客搭乘甜甜蜜蜜的糖果機，五彩繽紛的糖果象徵旅行的歡樂時光，讓旅客留下難忘的美好回憶。

為慶祝「糖果機」壓軸登場，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸，打造繽紛的精美視覺，除了有大型主題背板、拱門外，還特別推出拍照背板，讓旅客與五位糖果機的三麗鷗明星合照，為旅程留下珍貴紀念，活動入場禮還加贈精美糖果機限定行李掛牌，現場只要拍照打卡，就可獲得三麗鷗明星貼紙，還能將長榮航空限量LOGO商品帶回家。

幸運參與的旅客陳先生表示：「當得知長榮航空Hello Kitty彩繪機要飛往巴黎後，特別選擇首航班，就是要來感受Hello Kitty糖果機的魅力，稍早也拿到精美的糖果機行李掛牌，並且在拍照背板前拍照打卡還拿到小禮物，最特別的是還看到Hello Kitty本尊前來現場，真的非常開心，不虛此行，希望之後還有機會可以搭乘長榮航空其他五架Hello Kitty彩繪機。」

不僅如此，長榮航空更舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除了獲得獨家好禮，也可以與Hello Kitty一起甜蜜合照，而且長榮航空也貼心準備可愛又實用的首航班贈品「HELLO KITTY手提收納包中包」送給所有首航旅客，為糖果之旅揭開甜蜜序幕。

長榮航空Hello Kitty彩繪機共有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」，六架彩繪機，陪伴旅客飛航巴黎、芝加哥、仙台、宿霧、克拉克及峇里島，機上也推出眾多的三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。

Hello Kitty 巴黎 長榮航空

延伸閱讀

長榮航空Hello Kitty糖果機壓軸登場　首航台北-巴黎

聖誕悲劇…拐杖糖果塞肛門不算太瘋癲 照X光竟驚見巴斯光年

送自己歲末禮物！臺北捷運攜三麗鷗推出「HELLO KITTY站長公仔悠遊卡」限量6000張，同步週邊搶先看

長榮航空即日起推聖誕優惠 飛沖繩、新加坡萬元有找

相關新聞

長榮航空與三麗鷗合作 全新「糖果機」壓軸登場

長榮航空2024年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，12月26日晚上11點30分「糖果機」，壓...

王榆鈞音樂劇場 七年級給台灣的情書

七年級的音樂藝術家王榆鈞為「甘露水」雕像寫的歌感動無數人，12月27日至29日，她在萬芳、鳳嬌催化室及各方創作好手共同合...

Mister Donut甜甜圈10入299！CoCo冬韻擂焙珍奶10元

新的一年即將到來，寒流也將前來報到。為了幫民眾在年末暖身，「CoCo」限時推出「冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠；「Mis...

買5送1！EATMI快閃25天　推14種口味米蛋糕、米可麗露

「舊振南」旗下的米食品牌「EATMI」，自1月3日起，限時於新光三越台北南西店舉辦快閃店活動，將推出14種口味的「巴斯克...

長榮航空Hello Kitty糖果機壓軸登場　首航台北-巴黎

長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場，並首航BR-87台北-巴黎航線，機身上除了大家最熟...

自由運用挑戰個人功力！2025香奈兒春季限量彩妝 玩轉不同妝效

2025香奈兒春季限量彩妝系列是香奈兒彩妝創意工作室攜手COMÈTES COLLECTIVE團隊成員Ammy Dramm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。