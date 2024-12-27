王榆鈞音樂劇場 七年級給台灣的情書

七年級的音樂藝術家王榆鈞為「甘露水」雕像寫的歌感動無數人，12月27日至29日，她在萬芳、鳳嬌催化室及各方創作好手共同合作下，推出音樂劇場「明 Dawn to Dawn」，笑說猶如她這個世代給台灣的情書。

王榆鈞創作領域長年橫跨劇場、舞蹈、電影配樂、VR配樂、影像、文學、展覽與當代藝術等，製作音樂劇場是她一直的夢想。此番終於美夢成真，她說主要是想表達自己這個並未經歷台灣早年歷史、但又承接這段歷史的世代，一種常常在不明的狀態。

她說，該作名稱是從一個黎明再到下一個黎明，象徵每一天都能開鑿出自己的道路。作品結構則切出五個不同面向，分別表達流浪遷徙、失去與機遇，以及壓迫和集體性，再流洩出人的思念與家和自然的概念，最後又不斷走在時間中。全劇也引用隱匿等詩人作品。

透過這個作品，王榆鈞想表達她這個世代目前狀態和生活在台灣的體會，「這就像是給台灣的情書。」她說之前為黃土水「甘露水」寫歌深懷情感，覺得它真的象徵著台灣百年來的某種狀態，也是她這個世代可以努力去做的事；透過「明 Dawn to Dawn」，她相信觀眾也能從音樂中感受自己對土地的愛，歌曲有一半是用台語唱。

該作前身曾在倫敦演出並深受好評，王榆鈞說，倫敦版和台北版有些不同，因為倫敦是主要是分享給外國的朋友，因此當時她把創作中有探討到台灣與人權相關者、例如白色恐怖等，乃至台灣藝術史和文學等結合，在作品中介紹這些不同的面向給倫敦的朋友，更為具象。

但在台北版，她認為台灣朋友對這許多已經很熟悉，因此微調內容，把重心放在音樂與實驗之聲的交集，例如大理石的聲音、水的聲音、撿回來的鋼琴結構的實驗等，成為綜合各種元素的音樂劇場。「我累積了十多年，現在終於有一點點能力可以想各種不同元素交織在一起的狀態。」這些元素包括美術、視覺、空間、環繞音場等，背後有各方好手努力。

作品呈現乍看抽象，王榆鈞說，其實她在心裡想得很清楚，希望觀眾經由這種刻意去故事化的接收，更能融入音樂與現場，感受自己內在的共鳴。「我期待讓觀眾無預警地去打開他們心中的某一扇門，走到心裡深處。」她說人人心中深處放的東西可能不同，但都可能在此作品中，莫名打開心內某個東西。

她也希望讓觀眾看了這音樂劇場後，能像她一樣也熱愛劇場，覺得看劇場是件很值得的事、無法被取代的經驗。「期盼更多觀眾看了這劇後，會被只能在劇場創造的魔法觸動，有信心願意再進劇場。」

「明 Dawn to Dawn」在台北表演藝術中心藍盒子演出。