Mister Donut甜甜圈10入299！CoCo冬韻擂焙珍奶10元
新的一年即將到來，寒流也將前來報到。為了幫民眾在年末暖身，「CoCo」限時推出「冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠；「Mister Donut」則推出「10入甜甜圈299元」，為民眾歡聚時光增添甜蜜。
12月28日將有寒流報到，連鎖手搖飲「CoCo」限時推出抗寒優惠，標榜使用客家擂茶搭配日本鹿兒島重度烘焙奶茶的「冬韻擂焙珍奶」，原價每杯70元，在12月28日當天，可享「第2杯10元」優惠，兩杯組合價80元。另外在12月31日至1月1日，「QQ奶茶」原價每杯60元，可享「第2杯半價」優惠，兩杯組合價90元，內含地瓜圓、小芋圓等配料，售完為止。
迎接2025年，即日起至1月1日期間，「Mister Donut」推出「任選10入甜甜圈299元」優惠價（限39元品項），平均每顆甜甜圈不到30元。除此之外，即起至1月6日期間，包括「伯爵厚乳茶歐蕾」、「Cona's繽紛棉花糖可可」、「Cona's雪降跳跳糖可可」等3款指定飲品，均可享「買1送1」優惠。
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