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買5送1！EATMI快閃25天　推14種口味米蛋糕、米可麗露

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
EATMI將於快閃活動中推出14種口味的「巴斯克乳酪米蛋糕」。圖／EATMI提供
EATMI將於快閃活動中推出14種口味的「巴斯克乳酪米蛋糕」。圖／EATMI提供

「舊振南」旗下的米食品牌「EATMI」，自1月3日起，限時於新光三越台北南西店舉辦快閃店活動，將推出14種口味的「巴斯克乳酪米蛋糕」，以及獨家限定「米可麗露」，均是使用「高雄147號米」為主要素材，帶來全新的味覺感受，還可享「買5送1」、打卡送貼紙等優惠。

「EATMI」由百年漢餅品牌舊振南食品創立，選用100%台灣在地、曾獲得日本「米．食味分析鑑定競賽」金賞大獎的「高雄147號米」取代傳統麥類，精心製成無麩質米蛋糕，標榜不使用化學添加物，並滿足潔淨標章要求。

本次快閃活動自1月3日至1月27日，提供有14種風味的巴斯克乳酪米蛋糕，口味囊括經典巴斯克、經典咖啡、經典巧克力，還有熱帶百香、紅心芭樂等水果系列。另外還有使用台灣特產製成的長濱1號黑糙米芝麻、台農57窯烤地瓜、魚池紅玉奶茶等口味，單顆價格落於70～85元。同時EATMI並打造季節限定口味「烤糖脆脆布蕾」、「奶霜蜂蜜開心果」，各為90、150元。現場也提供獨家限定「米可麗露」，每顆90元。

為慶祝快閃活動起跑，首五日可享「任選口味買5送1」，參與打卡按讚並贈送米寶寶貼紙。

巴斯克乳酪米蛋糕標榜使用「高雄147號米」製作而成。圖／EATMI提供
巴斯克乳酪米蛋糕標榜使用「高雄147號米」製作而成。圖／EATMI提供

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