長榮航空Hello Kitty糖果機壓軸登場　首航台北-巴黎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場。記者黃仲明／攝影
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場。記者黃仲明／攝影

長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場，並首航BR-87台北-巴黎航線，機身上除了大家最熟悉的Hello Kitty，還有超人氣的酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗，陪伴旅客搭乘甜甜蜜蜜的糖果機，五彩繽紛的糖果象徵旅行的歡樂時光，而主角之一的Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服特別現身，為「糖果機」首航班製造驚喜。

長榮航空表示，今年（2024）與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，8月28日首航芝加哥的「閨蜜機」、12月4日首航仙台的「粉萌機」，今晚（26日）11點30分也正式迎接Hello Kitty糖果機現身。為慶祝「糖果機」壓軸登場，特別於桃機第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動。

長榮航空指出，今天首航活動從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸，打造繽紛的精美視覺，除了有大型主題背板、拱門外，還特別推出拍照背板，讓旅客與五位糖果機的三麗鷗明星合照，為旅程留下珍貴紀念，活動入場禮還加贈精美糖果機限定行李掛牌，現場只要拍照打卡，就可獲得三麗鷗明星貼紙，還能將長榮航空限量LOGO商品帶回家。

不僅如此，長榮航空特別舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除了獲得獨家好禮，也可以與Hello Kitty一起甜蜜合照，而且長榮航空也貼心準備可愛又實用的首航班贈品「HELLO KITTY手提收納包中包」送給所有首航旅客。

長榮航空表示，目前機隊共有6架Hello Kitty彩繪機，包括「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」，陪伴旅客飛航巴黎、芝加哥、仙台、宿霧、克拉克及峇里島，機上也推出眾多的三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。

長榮航空準備了可愛又實用的首航班贈品「HELLO KITTY手提收納包中包」給所有首航旅客。記者黃仲明／攝影
長榮航空準備了可愛又實用的首航班贈品「HELLO KITTY手提收納包中包」給所有首航旅客。記者黃仲明／攝影
候機室內擺放Hello Kitty彩繪機「糖果機」的模型。記者黃仲明／攝影
候機室內擺放Hello Kitty彩繪機「糖果機」的模型。記者黃仲明／攝影
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天首航BR-87台北-巴黎航線。記者黃仲明／攝影
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天首航BR-87台北-巴黎航線。記者黃仲明／攝影
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場，並首航BR-87台北-巴黎航線，長榮航空特別舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除了獲得獨家好禮，也可以與Hello Kitty一起甜蜜合照。記者黃仲明攝影
長榮航空第三架全新Hello Kitty彩繪機「糖果機」今天壓軸登場，並首航BR-87台北-巴黎航線，長榮航空特別舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除了獲得獨家好禮，也可以與Hello Kitty一起甜蜜合照。記者黃仲明攝影

Hello Kitty 糖果 長榮

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