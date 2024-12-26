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自由運用挑戰個人功力！2025香奈兒春季限量彩妝 玩轉不同妝效
2025香奈兒春季限量彩妝系列是香奈兒彩妝創意工作室攜手COMÈTES COLLECTIVE團隊成員Ammy Drammeh打造，秉持自由玩色及混搭撞色（MIX-AND-MATCH）的精神，重新定義品牌美學符碼，以大膽單色定調整體造型，能自己創造意想不到的和諧組合。全系列將自2025年1月3日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。
絢麗大膽的色選從深邃紫色、薄荷亮綠、柔霧暖米到絲緞光金銅粉，從粉質、閃亮與柔霧質地，彷彿質感絲滑的緞帶、翩然飄逸的雪紡、光澤油亮的皮鞋及夢幻耀眼的珍珠，多重質感以最襯膚色的主題色調互相連結，每一個人都能透過色彩排列組合自由揮灑，以個人獨特的方式直覺演繹，或塗抹暈染、或勾勒線條，開創千變萬化的個性搭配。
2025香奈兒春季限量彩妝全系列圍繞大地色、紫色、粉色、綠色等四大色系，揉合撞色與混搭概念。全新四款「香奈兒炫彩單色眼影」與四款「香奈兒絲柔恆采眼線筆」各自可組成同色眼妝雙星，以同一色系玩轉出不同妝效。
具備全新晶亮光澤妝效的香奈兒COCO晶亮潤唇膏，承襲同系列經典潤唇膏精髓，潤色同時修護雙唇，共六款色選可單擦或疊擦，能盡情塑造理想妝感。明星商品四色的眼影盤推出加大版「香奈兒金緻暮光眼彩盤」，四款色調完美襯托所有膚色，可上妝、打亮甚至用於身體。淡雅蜜桃和澄澈藍綠的兩款香奈兒時尚釉光指甲油，則將清新活力的春季色選延伸至指尖。
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